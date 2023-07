Kevin Mitnick, célèbre pirate informatique américain, est décédé

Kevin Mitnick, un pirate informatique, devenu célèbre pour avoir été le premier cybercriminel à figurer parmi les personnes les plus recherchées aux États-Unis dans les années 1990, est décédé dimanche à 59 ans, ont annoncé jeudi des médias américains.

Le hacker repenti Kevin Mitnick souffrait d'un cancer du pancréas. Il est mort aux côtés de son épouse enceinte de leur premier enfant, selon un avis de décès publié en ligne par un centre funéraire à Las Vegas, la ville d'où il était originaire. Le New York Times, qui a rapporté l'information, a également obtenu confirmation auprès de la société de cybersécurité co-fondée par le hacker.

Surnommé « Le Condor », Kevin Mitnick était considéré dans les années 1990 comme le roi des hackers, pour avoir longtemps défié les autorités américaines en dérobant à distance des milliers de fichiers de données, dont des secrets industriels, et des numéros de cartes de crédit, qu'il assure n'avoir jamais utilisées.

Il avait été arrêté en 1995 par le FBI, grâce au concours d'un autre spécialiste de la cybersécurité, le Japonais Tsutomu Shimomura, dont il avait réussi à pirater l'ordinateur. Inculpé pour utilisation illégale du réseau téléphonique et fraude informatique, Kevin Mitnick avait plaidé coupable et avait été condamné à 5 ans d'emprisonnement. Une peine disproportionnée pour ses fans qui organisent alors un mouvement mondial de soutien, attaquant même des sites de médias pour afficher une bannière « Free Kevin ».

À sa sortie de prison en janvier 2000, il s'était converti en « white hat », le nom donné aux hackers éthiques qui testent la sécurité informatique pour le compte des entreprises. Il donnait également des conférences et avait écrit plusieurs livres, dont un récit de ses années de cavale : The Ghost in the Wires: My Adventures as the World's Most Wanted Hacker ou encore L'art de la supercherie sur la pratique de l'« ingénierie sociale ». Sa vie avait inspiré le film Cybertraque réalisé par Joe Chappelle en 2000, où le rôle de Mitnick était incarné par l'acteur Skeet Ulrich.

