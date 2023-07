À la Une: le président colombien prend l’habit du conciliateur face au Congrès

Revue de presse des Amériques

Le premier président de gauche de Colombie s'est exprimé jeudi devant le Congrès, pour le début de la nouvelle législature. Une première historique et l'occasion pour Gustavo Petro de défendre sa politique. Une intervention d'une heure et quarante-six minutes « sur un ton différent de ses habitudes », note le quotidien national El Espectador. « Son discours, loin d'être dans la confrontation, était celui d'un dirigeant qui non seulement recherche, mais a besoin de la conciliation des autres partis », résume le journal. C'est d'autant plus nécessaire que « ses priorités sont de faire passer des réformes sociales controversées qu'il n'a pas pu faire voter jusqu'ici en raison de la crise de sa coalition », rappelle El Universal. Parmi ses réformes, celles du système de la santé, des retraites... ou encore la réforme agraire qui seule pourra, selon le président colombien, accélérer la mise en place de l’accord de paix de 2016. Gustavo Petro, l'ex-guérillero, a défendu à cette occasion son dialogue avec les groupes armés, très décrié par l'opposition.

Un consensus possible ?

Lors des mois qui viennent, il ne devra pas se contenter de s'entendre avec quelques partis comme le « Parti libéral », les conservateurs ou le « Parti de la U », souligne El Universal, il devra élargir ses alliances au « Centre démocratique » ou encore à la formation libérale le « Changement radical » pour mener ses projets, complète le quotidien. Composer en somme avec des forces antagonistes. Hier, en invitant une responsable de l'opposition à s'exprimer juste après lui à la tribune, un geste fort, il s'est exposé aux critiques, estime l'hebdomadaire Semana. La sénatrice du « Centre démocratique » a ainsi pu souligner le décalage entre le discours du président et la réalité colombienne. « Alors que le président parlait de paix au Congrès, des affrontements avaient lieu entre groupes armés à Argélia, dans le département du Cauca », souligne l'hebdomadaire de droite.

L'enjeu est désormais d'articuler les propositions du gouvernement Petro avec celles des autres formations politiques, explique la República. Mais le gouvernement saura-t-il les convaincre pour faire passer ses nombreuses réformes : la santé, les retraites, mais aussi le Code minier et l'éducation ? « Le consensus est possible pour la réforme des retraites » estime l'analyste German Machado interrogé par la República mais « mais d'autres, comme la santé continueront de faire l'objet d'âpres débats et de contre-propositions de l'opposition », estime de son côté le quotidien El Heraldo.

Reprendre le contrôle des armes à feu au Brésil

De l'autre côté de la frontière au Brésil, c'est un autre texte de loi qui agite l'opinion, celui sur le contrôle des armes à feu. Cette promesse de campagne du président Lula pourrait être signée sous la forme d'un décret ce vendredi, annonce le Correio Braziliense. Selon O Globo, le décret interdirait la vente de pistolet de 9mm, historiquement réservé aux forces de sécurité et à l'armée, mais dont l'usage sous le gouvernement de Jair Bolsonaro, s'était libéralisé.

Limite du texte, les détenteurs ne seront pas obligés de les rendre. C'est le cas notamment des tireurs sportifs, chasseurs ou collectionneurs, rassemblés sous le sigle CAC au Brésil. Mais ils seront mieux contrôlés, croit savoir Folha de Sao Paulo. « La lecture du gouvernement, c'est que l'armée n'a pas supervisé les CAC, sous le gouvernement Bolsonaro, et que la police fédérale serait mieux à même de le faire », souligne le quotidien qui rappelle que sous Bolsonaro, le nombre d'armes détenues par des citoyens avait plus que doublé.

