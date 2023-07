Brésil: le président Lula signe un décret pour limiter l'accès aux armes à feu

Le Brésil limite le port d'arme. Le président brésilien, Lula, a signé ce vendredi 21 juillet un décret limitant l'accès aux armes à feu pour la population civile. Il revient ainsi sur les mesures prises par son prédécesseur, Jair Bolsonaro, qui avait fait de la libéralisation du port d'arme un cheval de bataille.

« Ne pas laisser des arsenaux entre les mains des gens ». Avec le décret sur le « contrôle responsable des armes » qu'il a signé hier, Lula entend mettre un coup de frein à la prolifération des armes à feu au Brésil.

Les civils sont désormais autorisés à détenir deux armes maximum pour leur défense personnelle, contre quatre auparavant. Surtout, ils devront démontrer qu'ils en ont réellement besoin et obtenir une autorisation pour pouvoir les acquérir. Ils ne pourront par ailleurs plus se procurer certaines armes considérées comme particulièrement létales, comme les pistolets 9 mm par exemple.

Les chasseurs, les tireurs sportifs et les collectionneurs, regroupés dans une catégorie dite CACs, qui pouvaient pour certains détenir jusqu'à 30 armes à feu, ne peuvent à présent en posséder que 6 maximum. Ils ne sont plus autorisés à circuler avec leur arme chargée. Toute personne possédant déjà une arme aura le droit de la conserver, mais un programme de rachat sur la base du volontariat sera mis en place. Autre changement majeur prévu dans le décret : le registre des armes, pour la catégorie des CACs, va passer progressivement sous contrôle de la police fédérale, et non plus de l'armée.

Pas de stands de tir à moins d'un kilomètre des écoles

Le nouveau décret limite les horaires de fonctionnement des stands de tirs, qui ne peuvent en outre plus être situés à moins d'un kilomètre des écoles. Ces stands ont connu un boom ces dernières années, la pratique du tir sportif permettant d'acquérir un grand nombre d'armes légalement.

Avec ses mesures, le président brésilien espère réduire le nombre d'armes à feu en circulation. Selon l'ONG Instituto Sou da Paz, plus d'un million d'armes étaient enregistrées sur les registres officiels en juillet 2022, soit trois fois plus qu'avant le mandat de Jair Bolsonaro. Le décret signé par Lula « représente un pas en avant pour revenir à des standards de responsabilité et de sécurité juridique dans le contrôle des armes au Brésil », s'est félicité cette ONG dans un communiqué.

Le gouvernement Lula a également présenté vendredi un projet de loi qui prévoit de durcir les peines dans les cas de violence dans les écoles. Le pays a été endeuillé par plusieurs attaques dans des établissements scolaires lors du premier semestre.

