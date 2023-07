En Bolivie, les annonces autour des ressources en lithium ne font pas taire les inquiétudes

Le président Luis Arce vient d’annoncer la découverte de deux millions de tonnes de lithium dans les sols du pays. La Bolivie renforce ainsi son statut de pays avec les plus grandes ressources de lithium au monde. Mais cela ne répond ni aux problèmes ni aux critiques récurrentes adressées au modèle de développement lancé en 2008.

Avec notre correspondant à La Paz, Nils Sabin

L’annonce de l'augmentation des ressources en lithium de la Bolivie par le président ne fait pas taire les critiques autour de cette industrie. Tout d’abord, Luis Arce parle de réserves de lithium alors qu’il devrait parler de ressources, c'est-à-dire de quantités de matières premières contenues dans le sol. « Les réserves sont évaluées et certifiées par des entreprises spécialisées, ce que n’a pas la Bolivie, explique Gonzalo Mondaca,chercheur spécialisé dans l’extraction de lithium. Le pays a des ressources immenses, les plus importantes du monde, mais aucune réserve certifiée. » Et ce manque de certifications pourrait refroidir certains investisseurs.

La Bolivie estime désormais à 23 millions de tonnes les quantités de lithium disponible dans le désert de sel d'Uyuni et assure qu'il s'agit du plus gros gisement au monde, ce qui représenterait 25 % des réserves mondiales.

Le lithium est un métal indispensable à la confection de batteries pour les véhicules électriques ou hybrides, ou d'autres types de systèmes de stockage d'énergie. Il est devenu une ressource stratégique face à la nécessité de rendre le secteur automobile plus écologique, bien que le recyclage des batteries usagées pose encore question.

Une extraction directe plus intense

L’autre critique qui est faite concerne le manque d’informations sur l’impact environnemental de l’extraction directe de lithium, qui est la nouvelle technique que va employer le pays : « Notamment sur l’intensité de l’exploitation des saumures et les effets sur les systèmes hydrogéologiques, en particulier les eaux douces souterraines. Car l'extraction directe est beaucoup plus intense que l’exploitation actuelle par évaporation », rappelle Gonzalo Mondaca.

En plus de ces effets inconnus sur l’eau potable environnante, le chercheur rappelle que les bénéfices de cette industrie sur les populations locales se font toujours attendre : « Les liens avec les communautés et la formation locale n’ont pas du tout été développés. Il n’y a aucune formation pour les jeunes des communautés et ils ne peuvent pas être acteurs d’un potentiel développement économique. »

