Anthaea-Grace Patricia Dennis, 12 ans et déjà chercheuse en neurosciences

Anthaea-Grace Patricia Dennis a rédigé, à l'université d'Ottawa, une thèse sur la relation entre la main et le cervelet chez les droitiers et les gauchers, pour conclure sa licence en neurosciences. À 12 ans, la plus jeune diplômée du Canada, bourreau de travail, garde la tête sur les épaules grâce au soutien indéfectible de son entourage.

De notre correspondant au Canada,

Rencontrer une personne extrêmement douée, cela n'arrive pas tous les jours, et l'on a toujours quelques appréhensions. Rencontrer une personne qui a obtenu une licence en neurosciences à l'âge de 12 ans, encore moins. Dès les premiers instants de notre entrevue, à Ottawa, au Canada, Anthaea-Grace en impose, sans même le vouloir. Elle serre sans hésitation la main tendue, avec un sourire discret, et s'exprime comme une adulte, voire mieux.

Rapidement pourtant, l'étudiante met à l'aise et fait oublier son âge. Son regard est franc, direct, tout comme celui de sa mère, Johanna Dennis, qui la suit quelques pas derrière, aux côtés de l'attachée de presse de l'université, tandis que nous prenons la direction du pavillon des diplômés Alex Trebek de l'université d'Ottawa.

Trouver l'équilibre

Assise droite dans un fauteuil blanc, concise et précise, Anthaea-Grace déroule le fil de son histoire déjà bien chargée pour son âge, de ses débuts scolaires à son entrée à l'université, virtuellement, en 2021, en passant par ses premiers cours de supérieur en 2019. Cela fait peu de temps qu'elle a mis des mots sur ses capacités. « Je n'avais pas complètement conscientisé que j'étais différente les premières années à l'école, même si j'avais déjà pris de l'avance. C'est surtout plus tard, quand j'avais huit ou neuf ans, durant la pandémie, que j'ai pu voir que j'avais beaucoup d'années d'écart avec mes camarades », soutient-elle.

Très vite, l'écart d'âge se creuse, mais la maturité de la jeune diplômée lui permet de se faire accepter. « Je n'ai jamais eu de problèmes, personne ne m'a fait de remarques directement, même si je sais que les gens avaient des a priori, il fallait parfois que je prouve que j'avais le droit d'étudier à leurs côtés », nuance Anthaea-Grace. Depuis l'obtention de son diplôme, les médias sont nombreux à la rencontrer. Pour elle, c'est une chance : « On commence un peu plus à me connaître, c'est utile, j'ai moins besoin de prouver que je peux travailler. »

Sa mère nous rejoint en cours de discussion. Quand elle a réalisé que sa fille avait un très grand potentiel, à deux ans et demi, Johanna, avocate et mère célibataire, n'a pas su comment réagir. « Au début, j'étais dépassée, accablée. J'avais peur, comme beaucoup d'autres parents, de ne pas être à la hauteur. Ensuite, vous relevez les défis, quels qu'ils soient, et ça finit par devenir excitant », sourit-elle en regardant fièrement sa fille.

Ses défis ? Trouver une école qui veuille bien accueillir Anthaea-Grace, malgré son jeune âge, l'accompagner même lorsque l'on ne comprend plus rien à son travail. « L'institut spécialisé Davidson, pour les enfants doués, m'a beaucoup aidée. Elle y est entrée dès ses cinq ans pour ne pas rester isolée et être en lien avec des jeunes qui avaient les mêmes capacités qu'elle », se souvient Johanna.

Noyau familial

La petite famille déménage beaucoup, au fil du cursus scolaire de sa fille, selon les programmes qui l'acceptent un peu partout sur le continent nord-américain. Massachusetts, Californie ou encore Arkansas, avant d'être admise, enfin, à l'université d'Ottawa. « Je pense que j'ai développé un attachement à chacun des différents endroits où j'ai vécu, mais j'étais vraiment heureuse de pouvoir revenir ici, parce que ma grand-mère habite près d'Ottawa », confie Anthaea-Grace.

Sa famille, c'est la principale source de sa réussite, pour son soutien et l'inspiration qu'elle lui renvoie. Sa grand-mère, actuellement à la retraite, était professeure de mathématiques. Son oncle a un doctorat en génie mécanique. Sa mère, avocate, a obtenu son diplôme alors qu'elle s'occupait d'elle. « Comme dans toute relation parent-enfant, on a eu des conflits, mais ma mère m'a toujours bien cernée. Elle prenait le temps de m'expliquer clairement les choses, de manière logique, lorsqu'il y avait des tensions, pour les résoudre et avancer », développe Anthaea-Grace. Surtout, sa mère est là pour elle, préparant ses sandwichs quand elle travaille sur son ordinateur, faisant preuve de compréhension et d'un soutien indéfectible.

La jeune diplômée ne fait pas qu'étudier. Si elle a levé le pied sur le patinage artistique pour se concentrer sur ses études, elle aime jouer à des jeux de société – « Uno et Monopoly, mais je suis très compétitive » –, s'occuper de ses chats, voir ses amis et jouer du violon. Elle pratique l'instrument depuis ses cinq ans : « J'aime le fait qu'une technique, une manière de jouer, va provoquer une émotion différente, propre à chacun. Jouer du violon seule, ça me permet aussi de prendre du recul sur mes recherches. »

Se rendre utile

Dès ses neuf ans, Anthaea-Grace commence le programme de l'université d'Ottawa : trois ans plus tard et une thèse de 40 pages écrite, la voici diplômée, la plus jeune du Canada. L'objet de ses recherches ? Les sciences biomédicales, et plus précisément le lien entre le cerveau et la main. « À l'origine, je voulais être vétérinaire, mais j'ai découvert les neurosciences et j'ai adoré le fait de pouvoir aider concrètement à faire évoluer la médecine », affirme l'étudiante.

Anthaea-Grace explique clairement sa thèse : les connexions fonctionnelles dans le cervelet, qui dirige la main, et la façon dont elles sont structurées, selon si l'on est droitier ou gaucher. Elle résume ainsi le résultat de ses recherches : « J'ai pu établir deux profils types des connexions du cervelet, un chez les gauchers et un chez les droitiers, en utilisant des données, des statistiques. » Ses découvertes permettront d'améliorer le diagnostic et les traitements des maladies touchant la motricité des mains, comme les personnes atteintes de Parkinson.

Lorsqu'on lui fait remarquer que certains chercheurs, plus âgés, n'ont pas sa capacité de vulgarisation, elle sourit. « J'ai beaucoup vulgarisé mes recherches quand je révisais pour les examens, cela a toujours été très utile pour moi de partager avec les membres de ma famille qui ne connaissaient pas grand-chose, car cela me permet de mieux restituer mes travaux à des chercheurs », se justifie-t-elle.

Après une forte séquence médiatique, due à l'obtention de son diplôme, Anthaea-Grace compte prendre une petite période de repos pendant l'été. Déjà, elle anticipe la suite. « Je veux obtenir une maîtrise, puis un doctorat, et continuer dans les neurosciences ou le génie biomédical », espère-t-elle. La jeune chercheuse vient d'accepter une offre d'admission en septembre à l'université de Toronto, sous la supervision du Dr Antonio Strafella, un expert de la maladie de Parkinson.

