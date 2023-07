Equateur: poussée de violence à quelques semaines des élections générales du mois d'août

Assassinat d’un maire, affrontements de gangs dans les prisons qui font 6 morts et au moins 90 surveillants pénitentiaires retenus en otage. En Équateur, le week-end a été particulièrement violent. À quatre semaines de l’élection présidentielle, le président sortant Guillermo Lasso a décidé hier, lundi 24 juillet, de décréter l’état d’urgence dans trois régions du pays.

Lundi, le président Guillermo Lasso a décrété l'état d'urgence dans la ville de Durán et dans les provinces côtières de El Oro et Manabi. Une décision qui permet au président de mobiliser plus facilement l’armée pour effectuer des patrouilles conjointes avec la police. La mesure qui prévoit aussi un couvre-feu entre 22h et 5 heures du matin restera en vigueur pendant 60 jours.

C'est dans l'État de Manabi que se trouve aussi la ville de Manta dont le maire a été assassiné ce week-end. Augustin Intriago a été tué alors qu’il visitait un chantier. Une autre personne a été tuée et l'attentat a fait également deux blessés. Des assassinats qui ont provoqué une grande émotion dans le pays, pourtant habitué à un taux d’homicide très élevé.

La ville de Manta, un port de pêche ouvert sur le Pacifique, est devenu un lieu de transit important de la drogue en provenance de la Colombie. La province côtière de Manabi arrive en 2e position en matière d'assassinats après celle de Guayas, dont la capitale est le grand port de Guayaquil, selon les statistiques de la Dinased qui enquête sur les morts violentes et les disparitions. Pour le premier semestre 2023, 370 homicides y ont été enregistrés. En mai dernier, une procureure et son assistante ont été assassinés à cette même ville de Manta.

En toile de fond de cette violence souvent, le trafic de drogue. Un trafic de drogue qui est aussi à l’origine des affrontements entre bandes rivales dans les prisons. Six détenus ont été tués ce week-end et au moins 90 gardiens pris en otage. Des détenus de 13 prisons de ce pays confrontés au trafic de drogue participent en outre à un mouvement de grève de la faim lundi, contre 10 la veille, sur les 36 que compte l'Équateur, selon la même source. Après la Colombie et les États-Unis, l'Équateur est le troisième pays où le plus de drogue a été saisie l'an dernier, avec un total de plus de 200 tonnes.

L’état d’urgence peut-il calmer la situation à un mois des élections générales ? On peut en douter. Les ONG dénoncent des campagnes politiques toujours plus violentes. Quelques jours avant l’assassinat du maire ce week-end, un candidat au Parlement avait été assassiné dans l'État d'Esmeraldas, frontalier de la Colombie.

