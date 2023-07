À la Une: un monument en honneur à Emmett Till

Publicité Lire la suite

Il a fallu 68 ans pour que la Maison Blanche rende justice à Emmett Till, écrit le New York Times. Le journal rappelle qu’en 1955, la mère du jeune homme sauvagement tué écrivait au président de l’époque, Dwight D. Eisenhower. Elle lui a demandé de veiller personnellement à ce que « justice soit rendue à toutes les personnes impliquées dans le lynchage bestial de mon fils ». La mère n’a jamais eu de réponse. Hier, le 25 juillet, poursuit le New York Times, un autre président « lui a offert, ainsi qu'à son fils, l'attention qu'elle recherchait ». Le journal précise que monument national Emmett Till et Mamie Till-Mobley comprend trois sites protégés, l’un dans l'Illinois, où Emmett Till est né il y a 82 ans jour pour jour, et l’autre dans le Mississippi, là où il a été torturé et tué après avoir été accusé d'avoir sifflé une femme blanche. La création de ce monument intervient selon le New York Times alors que « Joe Biden ne cesse de plaider en faveur d'une prise en compte de l'héritage du racisme aux États-Unis ». Le quotidien rappelle que depuis l'entrée en fonction du président démocrate, « plus de 40 États ont introduit ou adopté des lois ou pris d'autres mesures pour restreindre la manière dont les questions de race et de racisme sont enseignées dans les écoles ».

De quoi les républicains ont peur ?

Comme en Floride, où les autorités ont mis en place un nouveau programme scolaire qui aborde les soi-disant « bienfaits » de l’esclavage. Une décision qui a provoqué l’ire de la Maison Blanche, mais aussi de certains commentateurs conservateurs. L’un d’entre eux se demande dans les colonnes du Washington Post pourquoi les Républicains ont tellement peur d’être confrontés avec le passé raciste des États-Unis. « Ce que les républicains semblent craindre », estime ce commentateur,« c’est que si les écoles publiques enseignent pleinement les horreurs de l'esclavage et les conséquences qui se font sentir encore aujourd’hui à travers les disparités économiques et politiques, les Américains blancs du XXIᵉ siècle puissent se sentir coupables d'une manière ou d'une autre ».

Joe Biden, dernier président démocrate pro-Israël

Un autre sujet à la Une de la presse nord-américaine, c’est l’avenir des relations entre les États-Unis et Israël, après la réforme très controversé de justice voulu par le gouvernement de Benyamin Netanyahu. Le spécialiste du Proche et Moyen-Orient Thomas Friedmann relate dans le New York Times les inquiétudes de l’administration Biden quant à la stabilité de l’État juif, bouleversé par des manifestations massives contre la décision du gouvernement de limiter les pouvoirs de la Cour suprême. « Les États-Unis ont un vrai intérêt national et stratégique à ce que l’État d’Israël ne soit pas déstabilisé », explique Thomas Friedman, rappelant que le gouvernement américain soutient l’armée israélienne financièrement avec des milliards de dollars et observe avec inquiétude le fait des milliers de réservistes se mettent en retrait. Il faut aussi noter que l’attitude de l’actuel gouvernement israélien suscite de plus en plus de critiques parmi de nombreux juifs américains, sans parler des élus progressistes. Ce qui fait que « Joe Biden pourrait bien être le dernier président démocrate pro-israélien », selon Thomas Friedman.

Nouvelle flambée de violence dans les prisons en Équateur

31 détenus sont morts depuis samedi dernier dans les affrontements entre gangs. Un policier a été également tué, il faisait partie des 2 700 hommes en uniforme déployés hier, mardi 25 juillet, dans le centre pénitentiaire du littoral, à Guayaquil. Le président Guillermo Lasso avait décrété l’état d’urgence dans trois régions, dont celle où se situe la prison, ce qui a permis de mobiliser l’armée pour rétablir l’ordre. Une décision critiquée par des experts qui s’expriment dans le journal El Universo. « Les états d’urgence décrétés dans le passé n’ont donné aucun résultat », explique un spécialiste de sécurité. Ce qu’il faut, selon lui, c'est une véritable stratégie pour combattre les violences, souvent liées avec le crime organisé, une stratégie que le gouvernement n’a pas réussi à mettre en place.

Les réfugiés de Tabarre, chassés par la police haïtienne

Les résidents de Tabarre, une commune située à l’est de Port-au-Prince avaient dû fuir les attaques des gangs. Ils s’étaient réfugiés près de l’ambassade américaine, mais ont été à nouveau chassés, cette fois-ci par la police. Ça s’est passé hier et c’est à la Une de la Gazette Haïti. Selon le site d’information, la police a « fait usage de gaz lacrymogènes malgré la présence de certaines personnes vulnérables, dont des enfants et vieillards ». Les déplacés seraient actuellement « sous le choc et ne savent plus où se réfugier », écrit la Gazette Haïti. Le Nouvelliste revient aussi sur ce qu’il qualifiait de « calvaire » des persécutés, qui pensaient trouver refuge devant l’ambassade des États-Unis. En les chassant avec du gaz lacrymogène, le gouvernement haïtien a « fait ce que requièrent les conventions diplomatiques », écrit l’éditorialiste Frantz Duval. La question est maintenant se savoir s’il va faire aussi ce que requièrent les lois de la République, à savoir « protéger les Haïtiens ».

