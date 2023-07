Etudiants disparus d'Ayotzinapa au Mexique: les experts indépendants incriminent une nouvelle fois les forces de sécurité

Mardi à Mexico, le Groupe interdisciplinaire d’experts indépendants (GIEI), mandaté par la commission inter américaine des droits de l’homme a rendu son sixième et dernier rapport sur sa propre enquête concernant l’affaire Ayotzinapa. L’enlèvement et la disparition de 43 étudiants normaliens le 26 septembre 2014 à Iguala dans l’Etat de Guerrero reste un trauma important pour la société mexicaine.

Presque neuf ans après la disparition des étudiants, la lumière est loin d’avoir été faite sur cette histoire pleine de rebondissements. Après plusieurs mensonges et manipulations de la part des autorités et de l’État, les enquêtes indépendantes ont révélé la responsabilité de la police et de l’armée dans l’enlèvement et la disparation des 43 jeunes. Le groupe d’expert indépendant n’a cessé de dénoncer l’obstruction de leur travail d’enquête et dans leur ultime rapport, ils enjoignent l’État de livrer enfin les informations qui manquent et enfin permettre aux familles d’obtenir la vérité.

Photos des étudiants disparus de l'école normale d'Ayotzinapa, disparus à Iguala, archive de novembre 2014. REUTERS/Henry Romero

Des nouvelles informations et de nombreuses contradictions entre la version des autorités et leurs réelles activités au moment de l’enlèvement des 43 étudiants, c’est principalement ce qu’il ressort du dernier rapport des deux experts indépendants. Grâce à un suivi de leur téléphone portable, nous explique Carlos Beristáin, ils ont réalisé une analyse détaillée, minute par minute, des communications et des mouvements des policiers et des militaires qui étaient sur place.

« Ce qu’on voit, c’est le contraste entre ce qu’ils ont dit dans les déclarations, qu’ils n’étaient pas là, qu’ils sont arrivés tard, qu’ils n’ont jamais été là-bas et les résultats des téléphones et l’analyse des mouvements : (il s'agit de) montrer l’inconsistance absolue de ces déclarations. »

Les experts dénoncent une nouvelle fois le rôle de l’armée et les manipulations pour dissimuler la vérité.

Ángela Buitrago, révèle l’existence de documents et d’archives militaires qui relatent le traitement qui a été fait aux étudiants et identifient les auteurs. « Cette information, l’armée et les autres organismes de se sécurité la connaissait en temps réel. L’état-major l’a analysé, et le ministère de l’armée la connaissait dans son intégralité.»

Tandis qu’ils mettent fin à leur mission, les experts lancent un appel à l’État mexicain pour dévoiler la vérité de cette affaire et permettre une enquête impartiale, capable d’engager la poursuite des coupables.

Sexto y último informe del GIEI sobre el caso Ayotzinapa - YouTube https://t.co/i6vihqk6tc — GIEI Ayotzinapa (@GIEIAYOTZINAPA) July 25, 2023

