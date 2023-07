À la Une: retour au calme dans les prisons en Équateur

Un soldat demande le calme aux amis et aux membres de la famille des détenus en quête d'informations, après des affrontements meurtriers au pénitencier du Litoral, à Guayaquil, en Équateur, le mardi 25 juillet 2023.

Après quatre jours de violences, la situation est de nouveau sous contrôle dans les prisons équatoriennes. Lundi 24 juillet, le président Guillermo Lasso avait décrété l’état d’urgence dans trois provinces du pays afin de rétablir l’ordre dans les pénitenciers où des mutineries avaient éclaté.

Les 17 agents pénitenciers retenus dans la prison d’Esmeraldas ont été libérés, mercredi 26 juillet. Dans celle du littoral, à Guayaquil, les autorités ont saisi treize armes de poing, treize fusils et un lance-grenade, un « arsenal » qui fait la Une d’El Universo, ce jeudi 27 juillet. « Les détenus avaient en leur possession des armes dont la puissance de feu dépasse celle des agents de sécurité dans la prison » s'alarme le quotidien, qui rappelle que les affrontements ont fait 31 morts.

À moins d'un mois du scrutin présidentiel, le journal La Hora remarque que ces « tueries dans les prisons équatoriennes coïncident avec des périodes électorales ou des moments de tension politique ». En 2021, la première d'entre elle avait 79 morts, quelques jours à peine après la victoire de Guillermo Lasso au second tour de la présidentielle.

« En période électorale, la sécurité est l’un des principaux axes de campagne des candidats », analyse le journal, qui cite un expert selon qui « ces violences sont pour les dirigeants des bandes criminelles une manière de dire au futur président : regarde de quoi nous sommes capables si tu t'en prends à nous ».

Remaniement ministériel au Canada

Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a largement renouvelé son gouvernement mercredi 26 juillet. 23 ministères changent de main et sept nouvelles figures intègrent le gouvernement. Malgré ces bouleversements, le Globe and Mail estime que « le refrain du renouveau sonne creux », et ne s’attend à aucun changement de cap.

Le quotidien La Presse dresse dans son éditorial la liste de « ce que le remaniement ministériel ne changera pas à Ottawa ». Inflation, crise du logement, efficacité des services publics, « les enjeux économiques majeurs » restent les mêmes, souligne le quotidien, et ce « gros jeu de chaises musicales ministérielles » ne changera pas « les grandes orientations du gouvernement ».

« La redistribution des portefeuilles ministériels n’efface pas la désinvolture des libéraux en matière d’économie et de finances publique », estime Le Devoir dans son éditorial, en rappelant que depuis l’arrivée au pouvoir de Justin Trudeau, la dette fédérale est passée de 32 à 46 % du PIB.

Opération de sauvetage de la barrière de corail de Florida Keys

Des scientifiques américains se sont lancés dans une course contre-la-montre afin de sauver la barrière de corail de l’archipel des Keys, au large de la Floride. Les côtes de cet État du sud des États-Unis sont en proie à une vague de chaleur marine inédite. Dans la baie de Manatee, à une soixantaine kilomètres de Miami, une bouée a mesuré la température de l’eau en surface à 38,4°C. « C’est la température d’un jacuzzi », commente le météorologue Jeff Masters dans les colonnes du New York Post.

À quelques encablures de là, la barrière de corail de l’archipel des Keys est dans une « situation d'urgence absolue » écrit le Washington Post. En moins de deux semaines, l'intégralité du récif s'est décoloré et environ 80 % serait déjà mort. « Il s'agit sans aucun doute du pire épisode de décoloration de l'histoire de la Floride » se désole le directeur du Coral Reef Futures Lab de l'Université de Miami, Andrew Baker.

Une opération a été mise en place pour sauver ce qui peut encore l’être. « Le laboratoire de l’Institut d’océanographie de Floride accueille dans ses aquariums d’eau de mer plus de 1 500 spécimens de coraux qui ont été prélevés dans leur pépinière dans l’espoir de pouvoir les remettre à la mer quand l’eau aura refroidi », détaille le Washington Post.

