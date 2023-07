Échange d'amabilités entre Meloni et Biden, mais pas un mot sur la Chine dans le communiqué

Giorgia Meloni était jeudi 27 juillet à la Maison Blanche. La première ministre italienne s'est entretenue avec Joe Biden. L'occasion d'afficher leur entente, malgré les réticences affichées, par le passé, par le président américain vis-à-vis des positions politiques de Giorgia Meloni.

Le président américain Joe Biden et la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni, à la Maison Blanche, ce mercredi 27 juillet 2023.

Avec notre correspondante aux États-Unis, Giorgia Meloni

Face aux caméras, Joe Biden et Giorgia Meloni sont apparus tout sourire. En recevant la présidente du Conseil italien à la Maison Blanche, le président américain a tenu à saluer « le partenariat solide » entre leurs deux pays. Il a aussi remercié Mme Meloni pour le soutien de Rome à l'Ukraine.

De son côté, la dirigeante italienne a évoqué les relations historiques qui lient les États-Unis et l'Italie, au travers des millions d'Italiens venus s'installer de ce côté de l'Atlantique depuis des siècles.

Lors de cette rencontre, Joe Biden et Giorgia Meloni ont, entre autres, évoqué la coopération économique entre Rome et Washington, la coopération dans les domaines de l'espace et des nouvelles technologies, le soutien à l'Ukraine bien sûr, mais aussi le dossier de l'immigration africaine vers l'Europe.

À en croire le communiqué final, la question de la Chine n'aurait pas été évoquée. L'Italie fait partie du programme d'infrastructures chinois des « nouvelles routes de la soie ». Mais la Première ministre a récemment laissé entendre qu'elle pourrait se retirer de cet accord. Ce qui ne déplairait pas à Washington.

