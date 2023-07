États-Unis: Hunter Biden plaide non coupable de fraude fiscale après la suspension d'un accord

Aux États-Unis, Hunter Biden est toujours empêtré dans ses affaires avec la justice. Le fils de Joe Biden avait accepté de plaider coupable dans une affaire d’impôts impayés pour mettre fin à ses problèmes judiciaires. Mais l’audience devant le juge mercredi 26 juillet ne s’est pas passée comme prévu.

Publicité Lire la suite

Ce devait être une simple formalité. Hunter Biden, accompagné de ses avocats, avait rendez-vous devant une juge fédérale du Delaware qui devait valider l’accord passé avec le département de la Justice, explique notre correspondante à New York, Loubna Anaki.

Un accord selon lequel le fils de Joe Biden a accepté de plaider coupable de fraude fiscale pour éviter des poursuites plus graves dans une affaire de possession illégale d’une arme à feu.

Mais au lieu de durer 30 minutes, l’audience a duré trois heures car la juge Maryellen Noreika a remis en question la validité de cet accord. Et au final, elle a décidé de le suspendre, estimant ne pas pouvoir trancher tout de suite.

Un risque de prison

Résultat, Hunter Biden, avocat et lobbyiste de 53 ans, a donc plaidé non coupable face aux chefs d’accusation de fraude fiscale en attendant la prochaine audience. Si jamais la juge décide d’invalider l’accord et de renvoyer au procès, Hunter Biden risque la prison.

Les Républicains, qui utilisent cette affaire pour attaquer régulièrement Joe Biden, dénoncent depuis le début une différence de traitement entre Hunter Biden et Donald Trump. Ils se sont réjouis de la décision de la juge fédérale.

De son côté, la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a rappelé qu' « Hunter Biden (était) un citoyen comme un autre et qu'il s'agi(ssait) d'une affaire privée », et ajouté que le dossier était « géré indépendamment par le ministère de la Justice sous la direction d'un procureur nommé par le président (Donald) Trump ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne