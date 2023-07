États-Unis: le chef des républicains au Sénat McConnell, 81 ans, se fige en plein discours

Moment d'inquiétude mercredi 26 juillet au Capitole à Washington. Mitch McConnell, le chef des républicains au Sénat américain, s'est soudainement figé en pleine conférence de presse. Le sénateur de 81 ans s'est tu au beau milieu de sa phrase. Pour son équipe, ces longues secondes d'absence ne sont qu'un simple étourdissement. Mais aux États-Unis, cet épisode soulève des questions quant à l'état de santé des élus âgés.

Mitch McConnell est au milieu de son point presse hebdomadaire. Quand soudain, 20 secondes de blanc, le regard vide, sous les yeux interloqués de ses collaborateurs.

L'un d'eux finit par se rapprocher de l'élu du Kentucky. « Voulez-vous ajouter quelque chose ? », lui chuchote l'assistant. Pas de réponse.

Mitch McConnell est alors escorté à l'abri des regards. Le ténor républicain réapparaît un peu plus tard et reprend même sa conférence de presse. Mitch McConnell l'assure : il se sent bien. Pourtant, cet épisode interroge sur sa santé, après une chute en mars dernier, et sa capacité à exercer ses fonctions à 81 ans.

Mitch McConnell, chef incontesté des républicains au Sénat depuis 2015, s'est trouvé à ce titre en première ligne du combat contre les politiques de l'administration du président démocrate Barack Obama (2009-2017), mais aussi pour soutenir Donald Trump, arrivé au pouvoir en janvier 2017.

Une succession déjà en marche ?

En mars, le sénateur avait été hospitalisé après une chute lors d'un dîner privé, qui lui avait valu une commotion cérébrale, une côte cassée et près de six semaines d'arrêt.

Ses alliés, officiellement, lui ont tous renouvelé leur confiance. Même si des noms circulent déjà pour lui succéder, comme John Barrasso, sénateur du Wyoming. Mitch McConnell détient le record de longévité, trente-neuf ans, au poste de chef républicain au Sénat. Et cela alimente les critiques dans un pays souvent qualifié de « gérontocratie ».

En 2024, sauf coup de théâtre, les Américains devront choisir leur président entre Joe Biden, 81 ans, et Donald Trump, 78 ans.

