À la Une: Donald Trump visé par de nouvelles poursuites dans l’affaire des documents confidentiels

Aux États-Unis, Donald Trump a été visé jeudi 27 juillet par de nouveaux chefs d'accusation dans l'affaire des documents confidentiels. L'ancien président est déjà inculpé dans ce dossier pour sa gestion négligente de ces documents classifiés à son départ de la Maison Blanche. Les procureurs fédéraux lui reprochent maintenant d'avoir tenté de faire effacer des images de vidéosurveillance qui intéressaient les enquêteurs.

Selon Politico, « l'acte d'accusation actualisé ne se contente pas d'ajouter de nouvelles charges pénales, mais il montre également que les procureurs déploient des efforts concertés pour contredire certaines des récentes dénégations publiques de Donald Trump ». Pour le quotidien politique, ces « accusations explosives » ajoutent, « de nouveaux éléments significatifs au péril juridique auquel est confronté » l'ex-locataire de la Maison Blanche. Mais ses déboires avec la justice sont pour l'instant le moteur de sa campagne. Pour le Wall Street Journal, « les démocrates ont même fait un don en nature à la campagne de Donald Trump en inculpant l'ancien président ». Dans son éditorial, le journal estime qu'au moins une partie de sa base se révèle aujourd'hui dans les sondages, regonflée à bloc. Face à lui, son principal adversaire à l'investiture républicaine Ron DeSantis est « en chute libre », note le Wall Street Journal.

Fête nationale au Pérou : un discours présidentiel très attendu

Au Pérou, la présidente Dina Boluarte s'apprête à prononcer son message à la nation à l'occasion de la fête nationale. Ce discours est l'un des moments les plus attendus de ces deux jours de célébration de l'indépendance du pays.

La presse péruvienne a publié des sondages sur les sujets que les citoyens aimeraient voir abordés. En tête, on retrouve « la lutte contre la criminalité et la corruption », d'après un sondage Ipsos publié par Perú21 qui a réalisé une enquête d'opinion auprès de ses lecteurs. Là aussi, la criminalité et l'insécurité sont largement citées. « Les gens ont peur de sortir dans la rue », constate un lecteur interrogé. « Le gouvernement doit soutenir et appuyer la police. »

Beaucoup demandent aussi la démission de Dina Boluarte, constate le quotidien. La présidente « n'a pas réagi ou ne s'est pas excusée pour les morts survenues dans le sud du pays en marge des manifestations du début de l'année », déplorent certains lecteurs. « Elle n'a pas été capable d'unir les Péruviens. Au contraire, elle a semé la division, notamment parce qu'elle n'a pas été élue par le peuple. La meilleure chose à faire est qu'elle démissionne. »

É tats-Unis : les Emmy Awards reportés à cause de la grève à Hollywood

Aux États-Unis, les Emmy Awards ne se tiendront pas le 18 septembre, comme cela était initialement prévu. La cérémonie, qui équivaut aux Oscars pour la télévision, a été reportée à cause de la grève des acteurs et des scénaristes à Hollywood, annoncent les médias américains. Car si la contestation se poursuit, les vedettes pourraient boycotter la soirée, avec des conséquences désastreuses sur les audiences de l’évènement.

Selon le magazine Variety, consacré à l'industrie du spectacle, la nouvelle du report « était attendue » au vu du contexte de grève à Hollywood. Pourtant, cela n'a rien d'habituel. C'est la « première fois que les Emmy sont reportés depuis 2001 », explique Variety. Cette année-là, la cérémonie avait été repoussée deux fois après les attentats du 11-Septembre, puis la guerre en Afghanistan. Plusieurs médias américains parlent d'un report à janvier 2024, même si la date n'a pas encore été officialisée.

É tats-Unis : mort de Randy Meisner, fondateur de Eagles

Son groupe faisait partie de ceux ayant vendu le plus de disques dans l'histoire du rock. L’Américain Randy Meisner, bassiste, chanteur et fondateur de Eagles, est décédé mercredi 26 juillet à l’âge de 77 ans. Il s’est éteint à Los Angeles des suites d'une maladie pulmonaire. Le groupe Eagles reste aujourd’hui encore connu pour ses titres emblématiques comme Hotel California ou encore Take It Easy.

Variety, rappelle d’ailleurs que Randy Meisner avait « joué de la basse et chanté sur plusieurs des albums les plus populaires du groupe ». Le New York Times salue de son côté « sa large palette vocale » sur des titres comme Take It to the Limit. Son talent a contribué, selon le quotidien, à « catapulter le groupe vers une renommée internationale ». Et pourtant... Plutôt timide, « Randy Meisner n'était pas à l'aise avec la célébrité », relève le New York Times.

