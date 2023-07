Bolivie: à Potosi, un contre-la-montre pour sauver le patrimoine historique inscrit à l’Unesco

En Bolivie, la ville de Potosi, qui était le centre des Amériques coloniales pendant plusieurs siècles, est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1987. Mais la municipalité peine à entretenir cet héritage et en 2014, la ville a été ajoutée à la liste du patrimoine mondial en péril.

Habitation du centre historique de Potosi classée C «bâtiment à valeur historique partielle du fait des altérations subies» rues Chacon et Bolivar, le 13 juillet 2023.

De notre correspondant à Potosi,

À Potosi, le passé faste de la ville ressurgit à chaque coin de rue du centre-ville. Églises au style baroque andin, habitations néoclassiques, Casa de la Moneda, tout rappelle qu’à l'époque coloniale Potosi était le centre des Amériques. Perchée à 4 000 mètres d’altitude, la cité andine est dominée par l’imposant Cerro Rico — la montagne riche — qui culmine à 4 780 mètres d’altitude.

Au XVIe siècle, d'importants filons d’argent sont découverts à la surface du Cerro Rico. Il n’en faut pas plus aux Espagnols pour fonder Potosi en 1545 et commencer à extraire le précieux métal en exploitant les populations autochtones. La ville est riche, l’industrie minière puissante et pendant plusieurs siècles, Potosi abreuve la couronne espagnole d’argent.

Énorme gruyère

Aujourd’hui, l’âge d’argent de la ville est terminé, mais la montagne continue d’être exploitée par des milliers de mineurs. Et côté patrimoine historique, la municipalité peine à entretenir cet héritage. « Nous faisons face à une situation difficile, c’est évident, constate Juan Carlos Ramos Cortez, directeur chargé du patrimoine à la municipalité, dans la majorité des cas, l’état de nos habitations, de nos rues n’est pas bon. » La ville est inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1987 ; sont classés le centre historique, les ingenios, des moulins qui servaient à broyer le métal et enfin un réseau de 22 lagunes artificielles situées au-dessus de Potosi et qui approvisionnent les moulins et la ville en eau. Mais depuis 2014, la ville est entrée dans la liste du Patrimoine mondial en péril.

La préoccupation numéro 1 est l’état du Cerro Rico : les 450 ans d’activités minières ont fait de la montagne un énorme gruyère qui s'affaisse régulièrement. Mais comme la mine reste une grosse source d’emploi, difficile de trouver un accord pour mieux préserver le Cerro. « Quand on discute du Cerro Rico, il y a le ministère des Mines, l’entreprise d'État Comibol, les entreprises minières. Peut-être qu’ils comprennent le besoin de préservation, mais ils ont aussi d'autres priorités liées à leurs activités productives, résume Juan Carlos Ramos Cortez, ce conflit nous empêche parfois de résoudre ces problèmes. »

Sur le Cerro rico qui domine Potosi, les réserves minières se sont taries et la montagne, trouée comme un gruyère par les galeries, s'affaisse (image d'archive). ASSOCIATED PRESS - Dado Galdieri

Un budget multiplié par cinq

Faute d’accord sur le Cerro, la municipalité se concentre sur le centre historique. Tous les bâtiments y sont classés de A à F en fonction de leur valeur patrimoniale, et il est interdit de modifier ou de rénover un bâtiment sans l’aval du secrétariat, sous peine de poursuites judiciaires. Pour rénover une maison classée A ou B, d’une haute valeur patrimoniale, il faut utiliser des matériaux d’époque, accepter de ne pas changer la configuration des pièces ou encore garder des portes et des volets en bois. « C’est parfois compliqué, les commerçants, par exemple, aimeraient avoir des portes vitrées pour montrer ce qu’ils vendent », illustre le directeur du patrimoine. Autre problème, les rénovations coûtent cher et aucune aide financière n’est proposée aux ménages, ce qui mène parfois à des impasses : « Quand nous n’arrivons pas à trouver une solution, les habitations restent pratiquement dans le même état et l’entretien nécessaire n’est pas fait. »

Pour autant, le secrétariat de patrimoine ne reste pas les bras croisés. Le budget, qui était de 100 000 euros, salaires et rénovations comprises, en 2022, a été multiplié par cinq cette année. Cela a permis de lancer la rénovation de quatre églises. L’agence de coopération espagnole est également revenue à Potosi, permettant la réouverture de l’école-atelier, fermée depuis 15 ans. « Depuis trois mois, nous avons repris la formation d’étudiants à la rénovation de bâtiments historiques, explique Rolando Saravia, directeur de l’école, cela nous permet de transmettre des techniques de construction issues de l’époque coloniale. Il y avait un vrai manque d’artisans formés à ces rénovations spécifiques. »

« Un besoin de réglementation nationale »

D’autres infrastructures classées à l’Unesco sont en très bon état. C’est le cas des 22 lagunes situées au-dessus de la ville. Sur la lagune San Pablo, des oiseaux sauvages se reposent et au loin, un troupeau d’une quarantaine de lamas galope sur la partie à sec. Construites peu après la fondation de Potosi, ces lagunes étaient reliées à la ville via un réseau d’aqueducs.

Aujourd’hui, les aqueducs ont été remplacés par des canalisations souterraines et les lagunes continuent d’approvisionner les industries minières et la ville haute en eau. Du fait de cette utilisation actuelle, les lagunes sont en partie entretenues avec des matériaux actuels comme le béton, mais lorsque cela est possible, la priorité est donnée aux techniques anciennes : « On fait une étude de rénovation pour savoir à quels endroits c’est pertinent d’entretenir comme on le faisait avant. Ensuite, on fait la maintenance avec l’aide de personnes indigènes qui habitent par ici, car elles connaissent et continuent d’utiliser ces techniques », détaille Daniel Orozco, qui travaille au secrétariat de patrimoine.

Malgré ces bonnes nouvelles, pas sûr que Potosi soit en mesure de maintenir son inscription au patrimoine mondial de l’Unesco. « Il y a un besoin de réglementation, non plus au niveau local, mais national, souligne Juan Carlos Ramos Cortez, avec des lois spécifiques pour préserver le Cerro, les lagunes et le quartier historique. Et aussi peut-être des accords sociaux et politiques pour que chaque secteur ne défende pas juste ses intérêts. » La situation est en voie d’amélioration à Potosi et la municipalité se démène pour faire avancer les choses. Mais la montagne menace toujours et compromet les autres actions mises en place. Si aucune solution n’est trouvée d’ici 2025, la ville sera désinscrite du patrimoine mondial de l’Unesco.

