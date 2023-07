Aux États-Unis, le Texas commence à emprisonner aussi les femmes migrantes

Depuis cette semaine, les femmes migrantes qui traversent la frontière sans visa ni rendez-vous pour déposer leur dossier de demande d’asile sont désormais arrêtées et poursuivies au Texas. Depuis deux ans, seuls les hommes migrants étaient interpellés par les forces de sécurité texanes qui avaient l’ordre de remettre les femmes et les enfants aux gardes frontières fédéraux.

Avec notre correspondant au Texas, Thomas Harms

N’arrêter que les hommes migrants et non les femmes était de la discrimination. Les autorités texanes viennent donc d’ouvrir un centre de détention pour les femmes migrantes non loin de la frontière avec Reynosa au Mexique. Il faut dire que ces derniers mois, dans plusieurs procès, des plaintes ont été déboutées à cause de cette discrimination et les hommes demandeurs d’asiles étaient remis en liberté.

Aux États-Unis, traverser la frontière clandestinement est un délit fédéral, le Texas a alors trouvé un moyen d’arrêter les migrants en les poursuivant pour des délits mineurs d’intrusion ou de violation de propriété privée. La plupart des terrains frontaliers appartiennent en effet à des particuliers.

Pour l’avocate des demandeurs d’asile, Charlene D'Cruz, les autorités font preuve de cynisme. « On ne parle pas de discrimination devant la loi quand on interdit aux migrants et aux réfugiés le droit à l’éducation ou aux soins ! Mais là, on s’en soucie parce que trop peu de femmes se font prendre »

Dans un communiqué, le département texan de justice criminelle précise faire face à un « afflux important d'activités criminelles le long des régions frontalières, mettant à rude épreuve la capacité des comtés concernés à incarcérer les personnes accusées d'infractions à la législation de l'État ».

Depuis juillet 2021, 10 000 migrants ont été interpellés. Le nouveau centre de détention, à Édimbourg, peut détenir jusqu’à 200 femmes et 64 s’y trouvent déjà. Elles attendent d’être présentées devant un juge local qui fixera une caution et une date de procès.

