Joe Biden reconnaît pour la première fois l'existence de son septième petit-enfant

Les Républicains avaient sauté sur le sujet pour critiquer Joe Biden. Le président a une petite-fille née d’une brève liaison entre son fils Hunter et une stripteaseuse, mais que la famille n’avait jamais reconnue, jusqu'à maintenant.

Le président américain Joe Biden, sa compagne Jill et leurs enfants Hunter et Ashley Biden, à Philadelphie, le 15 mai 2023 (image d'illustration).

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

« Ce n'est pas une affaire politique, c’est une affaire privée », écrit Joe Biden dans un communiqué. Jusqu’ici, le président américain n’avait jamais publiquement évoqué l’existence de son septième petit-enfant. Une petite fille de 4 ans nommée Navy Joan Roberts et dont la mère habite dans une localité rurale de l’Arkansas.

Joe Biden et la première dame expliquent qu’ils souhaitent, « ce qu’il y a de mieux pour leurs petits enfants, y compris pour Navy ». Cette déclaration intervient un mois après la résolution du litige entre Hunter Biden et la mère de Navy au sujet de la pension alimentaire. « Notre fils Hunter et la mère de Navy, Lunden, travaillent ensemble à bâtir une relation qui sert au mieux les intérêts de leur fille, afin de préserver sa vie privée du mieux possible à l'avenir », a écrit le démocrate dans un communiqué.

Image d'homme de famille

Cette reconnaissance met ainsi fin à un mois de questionnements et d’accusations au sujet de l’exclusion de la petite Navy du cercle familial très uni des Biden. Certains républicains accusant Joe Biden de manquer à son devoir de grand-père, lui qui a construit son image autour d’un homme de famille. Début juillet, une cheffe de file des républicains au Congrès, Elise Stefanik, avait qualifié l'attitude de Joe Biden à l'égard de sa petite-fille de « froide, sans-cœur, égoïste et lâche », dans un entretien au Daily Mail.

Pour le moment, à en croire les médias américains, la petite Navy n’a jamais rencontré ni son père Hunter, ni le couple présidentiel. La filiation d'Hunter Biden avait été établie par un test de paternité.

