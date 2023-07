À la Une: le Kenya propose de prendre la tête d’une force multinationale en Haïti

Publicité Lire la suite

Le Kenya a annoncé samedi être prêt à prendre la tête d'une force multinationale en Haïti, et y déployer 1 000 policiers « pour aider à former et aider la police haïtienne à rétablir la normalité dans le pays et à protéger les installations stratégiques ». Le Nouvelliste se fait l’écho des réactions haïtiennes : « Haïti apprécie à sa juste valeur cette manifestation de solidarité africaine, et c’est avec plaisir qu’elle accueillera dans les prochaines semaines la mission d’évaluation que le Kenya se propose d’envoyer », peut-on lire dans une réaction du ministre des Affaires étrangères Jean Victor Généus.

Côté République Dominicaine, le président Abinader l’affirme : « notre persévérance a porté ses fruits », rappelant qu’il avait « le 21 septembre 2021 demandé, devant l’Assemblée générale des Nations unies, l’aide de la communauté internationale pour résoudre la crise sécuritaire en Haïti » - c’est à lire dans Hoy. Diario Libre parle de son côté d’un « premier pas, encourageant et bien reçu ». Le quotidien estime quand même que « la lente bureaucratie de l’ONU et la réticence de quelques pays peuvent encore retarder l’aide urgente de la communauté internationale, sollicitée par les Haïtiens ». De fait, dans un autre article, le quotidien dominicain estime que « les postures que peuvent adopter la Chine et la Russie, comme membres dotés d’un droit de veto au Conseil de sécurité des Nations unies, sont encore un mur à franchir », car Moscou comme Pékin « ont exprimé des réserves par le passé sur une intervention multinationale en Haïti ». Diario Libre rappelle que selon la Russie, « l’histoire a démontré que ces interventions étrangères ont fait plus de mal que de bien en Haïti ». Dans Le Nouvelliste, c’est l’ex-Premier ministre haïtien, Claude Joseph qui se montre sceptique : « Le Kenya qui s’est dit prêt à diriger une force internationale en Haïti est en proie à sa propre crise socio-politique interne. Depuis des mois, des manifestations meurtrières secouent régulièrement le pays (…) Une police qui n’est pas professionnelle dans son pays peut-elle l’être ailleurs ? »

Vaste opération policière pour capturer Sebastian Enrique Marset Cabrera

En Bolivie, vaste opération policière pour capturer un trafiquant de drogue présumé, l’Uruguayen Sebastian Enrique Marset Cabrera. Correo del Sur précise que l’homme, considéré comme un narcotrafiquant de « grande valeur », est entré dans le pays en septembre dernier. La police bolivienne, continue le quotidien, a procédé ce samedi à une série de perquisitions dans le département de Santa Cruz. Marset Cabrera aurait réussi à échapper à l’une d’entre elles. En attendant, 12 personnes ont été arrêtées, et « 31 véhicules, 17 armes de gros calibre, des chargeurs et des gilets pare-balles ont été saisis » - le journal en publie les photos.

Marset Cabrera est recherché en Uruguay, au Brésil et au Paraguay, et par les agences internationales Europol, la DEA et Interpol. Il serait accompagné de sa femme et de ses trois enfants mineurs, selon le ministre de l’Intérieur cité par Los Tiempos. L’homme aux multiples fausses identités, rappelle Correo del Sur, n’a pas seulement trempé dans le trafic de drogue – il est considéré comme le chef du Premier Carte Uruguayen : « il est aussi devenu footballeur professionnel et a investi dans des équipes ».

Et ce sont dans ces circonstances que le gouvernement annonce qu’il va renforcer la sécurité dans les aéroports, après le scandale « narcovuelo » - une demi tonne de cocaïne envoyée par avion en février dernier de Bolivie en Espagne. Le gouvernement va donc investir, écrit Los Tiempos, plus d’un million d’euros pour renforcer la sécurité dans les aéroports, avec des caméras de surveillance. Et 60% des équipements de sécurité seront installés dans le terminal de Viru Viru, d’où était partie la drogue en février dernier. Un terminal situé dans la région de Santa Cruz où la police recherche le narcotrafiquant Marset Cabrera.

Aux États-Unis, Donald Trump largement en tête pour les primaires républicaines

« Trump écrase DeSantis et ses rivaux républicains », titre le New York Times, qui se base sur le dernier sondage en date. Le quotidien précise que Donald Trump mène « dans tous les groupes démographiques, toutes les régions, et dans toutes les tendances idéologiques du parti ». En deuxième position, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, que l’ancien président devance de pas moins de 37 points. Ron DeSantis qui fait campagne, souligne le Washington Post, sur le thème « Faire de l’Amérique la Floride », or, il semble à la peine dans son propre État : début juillet, pour compenser le manque de participants lors de la levée de fonds annuelle du parti républicain local, il avait fallu rajouter des murs pour donner l’impression que la salle était plus petite, rappelle le journal : les ventes de billets avaient baissé des deux tiers par-rapport à l'année précédente.

Ce qui aiguise l’appétit des démocrates pour regagner une majorité en Floride. Pour ce faire, ils comptent s’appuyer, écrit Politico, sur les initiatives citoyennes sur le droit à l’avortement et la légalisation de la marijuana à usage récréatif. Des initiatives qui peuvent, si elles sont suffisamment soutenues par la population, figurer sur bulletin présidentiel de l’an prochain. Pas sûr que cela soit possible, écrit le quotidien, car il faut avant cela passer par la Cour suprême locale, à majorité républicaine.

