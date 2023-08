À la Une: les hommages à la journaliste haïtienne Lililane Pierre-Paul

Publicité Lire la suite

En Haïti, toute la presse rend un vibrant hommage à la journaliste vedette Lilian Pierre-Paul, présentatrice sur Radio Kiskeya, décédée hier lundi d’une crise cardiaque. « Une voix héroïque s’est éteinte », écrit Radio Métronome sur son site. Une voix qui « s’est dressée contre la tyrannie. Ce fut le combat de sa vie. Son indéfectible engagement pour une presse indépendante a permis à la jeunesse haïtienne de goûter aux bienfaits de la parole libérée », poursuit Radio Métronome. Le Nouvelliste se souvient d’elle comme de la « plus célèbre journaliste de l’histoire de la presse haïtienne ». Elle est restée jusqu’à la fin une femme de « convictions au style fort, attachée à donner la parole aux plus faibles et à faire une place à l’actualité internationale ». Tous les puissants passaient dans son journal, écrit Frantz Duval du Nouvelliste, « mais ces dernières années, elle a pris ses distances avec les dirigeants pour mieux garder sa liberté de ton ». Jusqu'à la fin, elle luttait pour ses convictions, dont celle d’une presse libre. Ce qui l’avait amené à manifester encore récemment avec des confrères pour réclamer la libération du journaliste Pierre-Louis Opont, enlevé et séquestré depuis le 20 juin dernier.

► À écouter: Haïti pleure Liliane Pierre-Paul, icône de la liberté d’expression

La popularité de Joe Biden en hausse au sein du parti démocrate

Selon un sondage du New York Times, le parti démocrate commence à accepter la candidature de Joe Biden pour sa réélection. Ce n’était pas gagné, rappelle le journal. Il y a un an, « près des deux tiers de son parti souhaitaient un autre candidat ». Aujourd'hui, environ la moitié du parti préfère quelqu'un d'autre. C’est effectivement une bonne nouvelle, mais il y a aussi des signaux d’alarme. Malgré un meilleur « standing » au sein de son parti et une situation économique qui selon le Washington Post est en train de s’améliorer, le président reste largement impopulaire auprès d'un électorat américain qui est très pessimiste quant à l’avenir du pays. « Plus inquiétant encore pour les démocrates », poursuit le New York Times, « le sondage révèle que Joe Biden est au coude à coude avec l'ancien président Donald Trump », malgré les soucis judiciaires de ce dernier. Chacun recueillerait 43% de voix dans un hypothétique match retour en 2024.

Le positionnement difficile de l’administration Biden face au coup d’État au Niger

C’est à lire dans le journal en ligne Politico. « L'administration Biden refuse de qualifier de "coup d'État" l'éviction du président nigérien soutenue par l'armée » car cela pourrait entraîner la fin de l'aide américaine à la sécurité d'un pays qui « joue un rôle clé dans la lutte contre le terrorisme et la limitation de l'influence russe en Afrique ». Cette réticence poursuit le journal, « est le dernier exemple en date des difficultés que rencontre le président Joe Biden pour trouver un équilibre entre son respect affiché de la démocratie et la dure réalité de la géopolitique », écrit Politico. Selon le site de la chaine NBC les États-Unis nourrissent le mince espoir, du moins officiellement, d’un retour du président Bazoum au pouvoir. La situation est encore « fluide », explique un responsable de l’administration américaine à la chaine NBC. Contrairement à la France, les États-Unis attendent donc de voir comment la situation évolue avant de décider si oui ou non, ils coupent l’aide militaire en faveur du Niger. Le pays aurait reçu ces dernières années environ 400 millions de dollars de Washington, selon NBC.

Une délégation de l’ELN arrive en Colombie

En Colombie est arrivée hier lundi une délégation de la guérilla ELN, en vue d’un cessez-le-feu qui débute officiellement jeudi 3 août. L’arrivée de la délégation fait la Une de la presse colombienne. Cela fait presque 31 ans que Pablo Beltran, le chef des négociateurs de l’ELN, n’a pas mis ses pieds sur le sol colombien, écrit El Espectador. Une cérémonie pour lancer le cessez-le-feu est prévue pour jeudi prochain, en présence du président colombien Gustavo Petro. Par la même occasion sera mis en place un « Comité national de la participation », une instance censée permettre aux membres de la société civile de participer aux négociations.

Au Brésil, une opération policière dans l’État de Sao Paulo a fait au moins 10 morts

Jeudi dernier, un agent de la police militaire a été tué et un autre blessé lors d’une patrouille dans la ville côtière de Guaruja. Selon le site d’information G1, la police militaire a immédiatement lancé une opération spéciale « pour trouver les responsables de ces actes ». Et effectivement, selon G1, un homme a été arrêté, il est présenté comme le « sniper » qui aurait tiré sur le policier. Problème : lors de cette opération, 10 personnes au total sont mortes. Et d’après les témoignages recueillis par la presse, certaines auraient été exécutées par les agents de la police. Des ONG font état d’actes de tortures, une femme affirme dans le journal O Globo que son mari a été froidement abattu. Et ce n’est pas tout : selon Carta Capital, certains agents de la police militaire auraient célébré l’action violente de leurs camarades sur les réseaux sociaux, faisant le compte des victimes comme s’il s’agissait de buts lors d’un matches de foot. Commentaire de Folha de Sao Paulo : « Quelque chose va très mal lorsqu'une dizaine de personnes sont tuées au cours d'une opération de police et que le gouverneur de l'État déclare qu'il n'y a pas eu d'excès ». Le journal dénonce « la brutalité policière » et l’attitude du gouverneur Tarcisso de Freitas, qui couvre cette brutalité au nom d’une idéologie de maintien de l’ordre qu’il partage avec l’ancien président d’extrême droite Jair Bolsonaro, dont il est très proche.

