Au Canada, les messages antitabac désormais imprimés sur chaque cigarette

Le Canada a démarré le 31 juillet une campagne antitabac inédite à travers le monde. Les messages de mise en garde sont désormais imprimés sur chaque cigarette.

« Du poison dans chaque bouffée ». Voilà ce qu’un consommateur canadien peut désormais lire sur le papier autour du filtre de sa cigarette avant de la fumer. Car c’est bien ce qui rend cette campagne antitabac inédite : les messages sont imprimés sur chaque cigarette d’un paquet.

En tout, six messages différents en anglais et en français, les deux langues officielles du pays, seront présents sur les cigarettes. La mesure s’installe de manière progressive, et d'ici à 2025, tous les produits du tabac – du cigarillo au cigare – seront concernés, rapporte notre correspondant à Montréal, Léopold Picot.

Pour sensibiliser et encourager les consommateurs à arrêter, des nouvelles images devraient aussi être affichées sur les emballages. Au moins 75% de la surface d’un paquet sera recouverte pour être bien sûr de ne pas la rater.

Réduire de plus de moitié la proportion de fumeurs

Le tabagisme continue d’être l’un des problèmes de santé publique les plus importants au Canada et constitue la principale cause évitable de maladies et de décès prématurés dans le pays, selon un communiqué du ministère de la Santé en date du 31 mai dernier, lorsque ces nouvelles mesures avaient été annoncées.

Le pays est novateur dans la lutte antitabac. Il a été le premier pays à interdire la cigarette dans l'avion dans les années 1990. En 2001, il est devenu le premier pays à obliger les fabricants de tabac à imprimer des mises en garde illustrées à l’extérieur des paquets de cigarettes et à inclure des encarts contenant des messages de promotion de la santé.

L'objectif de cette nouvelle mesure est clair : passer de 13 à 5 % la proportion de fumeurs dans le pays d’ici à 2035.

