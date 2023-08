Au Chili, Gabriel Boric persiste et veut faire signer un nouveau pacte fiscal au pays

Au Chili, après l’échec en mars dernier de sa première réforme des impôts, le président de gauche Gabriel Boric tente le coup une deuxième fois. Il a présenté mardi 1er août un nouveau pacte fiscal.

Avec notre correspondante à Santiago, Naïla Derroisné

C’est depuis une commune populaire, au nord de la capitale, que le président chilien a annoncé en direct à la télévision son nouveau pacte fiscal. Il s’agit d’une feuille de route élargie, avec six grandes directives pour notamment booster la croissance, renforcer la fiscalisation, pour plus de transparence dans les dépenses publiques et aussi davantage de justice fiscale avec une meilleure redistribution des richesses. Cette réforme est la pierre angulaire du programme du jeune président mais il a bien du mal à la mettre en place.

« Je sais que la lutte contre la pauvreté et les inégalités n’est pas une tâche facile, et elle n’est pas terminée. Nous avançons dans la bonne direction mais nous ne pouvons pas nous relâcher. »

En début d’année, le gouvernement avait essuyé un premier revers lorsque sa proposition de réforme des impôts n’avait même pas atteint le débat parlementaire, la droite s’y opposant farouchement. Dans son discours d’hier Gabriel Boric a tenu à rappeler cet épisode : « Il y a un a secteur politique qui malheureusement n’a jamais voulu s’asseoir à la table des discussions afin de trouver un accord pour le bien du Chili. Et vous savez très bien de qui il s’agit. »

Le président a quand même appelé toutes les forces politiques à se mettre d’accord dans l’intérêt général de la population.

« La prochaine étape c’est de garantir un accès pour tous les Chiliens et toutes les Chiliennes à une retraite digne, et à la santé. Nous savons que pour cela nous avons besoin de plus de croissance et de ressources constantes. Nous avons besoin d’un pacte fiscal où ceux qui possèdent le plus participent plus. »

Le gouvernement chilien souhaite aussi renforcer la lutte contre l’évasion et la fraude fiscale... Et pour séduire le monde de l’entreprise, il veut investir pour plus de productivité et de croissance. L’objectif à terme étant de collecter huit milliards de dollars. Pour cela, deux projets de loi seront envoyés au Parlement dans les prochains mois.

