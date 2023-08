Le Canada continue de brûler trois mois après le début des incendies

Les incendies se sont déclarés début mai en Alberta, à l'ouest du Canada, avant de s'étendre dans tout le pays.

Avec notre correspondant à Montréal, Léopold Picot

Les chiffres sont difficiles à concevoir. Il y a plus de 1 000 feux actifs sur tout le territoire, dont 642 hors de contrôle. Principalement dans le nord, loin des grandes villes canadiennes. On compte 12,6 millions d'hectares brûlés, soit l'équivalent de la superficie du Nicaragua qui est en cendre. Un record pour le pays qui, de par sa situation géographique se réchauffe plus vite que le reste de la planète, est confronté ces dernières années à des événements météorologiques extrêmes dont l'intensité et la fréquence sont accrues par le changement climatique.

Le bilan humain s'est alourdi. Un quatrième pompier est décédé dimanche. Il intervenait dans le pire feu du pays à Donnie Creek : 580 000 hectares d'enfer. Ces incendies sont aggravés par le dérèglement climatique et ils l'alimentent, car c'est la forêt boréale qui brûle, et elle émet 10 à 20 fois plus de carbone qu'une forêt classique.

Les évacuations, elles, s'enchaînent. Elles touchent majoritairement les peuples autochtones du Canada. Des populations précaires et isolées. 150 000 personnes ont déjà laissé maisons, jardins et cultures derrière elles. Les plus malchanceuses retrouvent leurs biens brûlés.

Et ce n'est pas fini. Le Canada en a encore pour au moins deux mois. Le feu de Donnie Creek, lui, est si intense qu'il brûlera sans doute sous la neige et reviendra au printemps 2024.

