Les affaires judiciaires de Trump plombent les finances de sa campagne pour l'investiture républicaine

Si les dernières enquêtes d’opinion sont favorables à Donald Trump dans sa campagne pour l’investiture républicaine pour la présidentielle en 2024, ses finances semblent être un peu plus compliquées par sa situation judiciaire.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

C’est tout juste si la campagne Trump n’avait pas remercié les différents procureurs. Les inculpations de New York dans l’affaire Stormy Daniels et de Miami pour les documents classifiés saisis à Mar-a-Lago lui avaient rapporté gros : des millions de dollars de dons.

Mais aux États-Unis, le système judiciaire peut aussi coûter cher. C’est ce qui semble être en train d’arriver. Le comité d’action politique de l’ancien président qui avait entamé 2022 avec plus de 100 millions de dollars en caisse, n’en a plus que quatre près de 18 mois plus tard.

La situation est telle que le comité a fait appel à une autre organisation pro-Trump pour lui transférer des fonds. En cause, le coût de la campagne bien sûr et notamment les publicités télévisées, mais surtout les frais légaux liés aux affaires en cours qui incluent le paiement des avocats de l’ancien président et de ceux des témoins qu’il cite dans les affaires qui le concernent.

Tout cela se monte à des dizaines de millions de dollars. Tous ces comités dépensent de l’argent au même rythme qu’ils en récoltent. Pendant ce temps, les soutiens de Ron DeSantis, à la traîne dans les sondages, affirment eux avoir près de 100 millions de dollars en caisse et donc un trésor de guerre bien plus important pour les prochains mois de campagne.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne