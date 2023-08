À la Une: Donald Trump inculpé pour avoir tenté d’inverser le résultat de la présidentielle de 2020

Publicité Lire la suite

Pour bon nombre d’Américains, encore sous le choc de l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021 et des mensonges proférés par Donald Trump sur cette présidentielle de 2020 qui lui aurait été volée, l’acte d’accusation présenté hier par le procureur spécial a été une véritable délivrance. À l’instar de l’éditorialiste de USA Today qui écrit : « Comme beaucoup de ceux qui croient encore que les lois existent et que le système judiciaire américain n’est pas une opération criminelle contrôlée par Joe Biden, je n’oublierai jamais où j’étais quand j’ai lu ces mots du procureur : “les affirmations de l’accusé étaient fausses, et l’accusé savait qu’elles étaient fausses”. Je sais que j’en parlerai encore à mes petits enfants ».

Pour une bonne partie de la presse progressiste, cette troisième inculpation est de loin la plus importante

Rien de moins que « l’avenir de la démocratie américaine en dépendra », s’exclame le New York Times. « Au cœur de l’affaire qui oppose les États-Unis et Donald Trump se trouve cette question : un président en exercice peut-il répandre des mensonges sur une élection et tenter d’utiliser l’autorité du gouvernement pour renverser la volonté des électeurs et s’accrocher au pouvoir ? » Justement, pour « assurer la survie de la démocratie, ceux qui tentent de la subvertir doivent rendre des comptes », renchérit le Chicago Sun Times : « Nos institutions doivent démontrer une bonne fois pour toutes que personne n’est au-dessus des lois. »

Pour le Miami Herald, cette inculpation ne met pas seulement l’ex-président face à ses responsabilités, mais la nation américaine toute entière : « Détourner le regard, comme l’a fait le Sénat en refusant de voter l’impeachment de Donald Trump après l’attaque du Capitole, n’a fait qu’aggraver la blessure infligée à notre nation et enhardir ceux qui cherchent à saper les principes fondateurs des États-Unis », estime l’éditorialiste.

À lire aussiÉtats-Unis: même en cas de condamnation, Donald Trump pourrait redevenir président

Pour les journaux conservateurs, les chefs d’inculpations contre l’ex-président constituent, au contraire, un précédent dangereux

Le Wall Street Journal souligne que l’acte d’accusation n’inclut finalement pas la notion de « sédition » ni celle d’« insurrection ». Preuve, selon le quotidien conservateur, que le procureur spécial n’a « aucune preuve qui lie Monsieur Trump aux Oath Keepers ou aux Proud Boys, les groupes d’extrêmes droites qui avaient planifié de pénétrer dans le Capitole le 6 janvier 2021 et qui avaient mis leur plan à exécution. C’était bien la pire atteinte à la démocratie », reconnait le Wall Street Journal « et plus de 1 000 personnes ont été poursuivies en justice ». Mais Donald Trump, lui, est inculpé pour autre chose, insiste le journal : « non pas pour avoir menti sur une présidentielle volée, mais pour avoir agi sur la base de ces mensonges ». De quoi inquiéter l’éditorialiste : « À l’avenir, cela pourrait criminaliser de nombreux types d’actions et de déclarations d’un président qu’un procureur considèrera comme faux. Il n’est pas nécessaire d’être un défenseur de Donald Trump pour s’inquiéter de l’issue de cette affaire ».

Quelles conséquences sur la campagne électorale de 2024 ?

Le Wall Street Journal s’inquiète aussi des conséquences de cette inculpation sur la campagne présidentielle de 2024 : « Les démocrates veulent que Donald Trump soit le candidat républicain, et le procureur Jack Smith (qu’il le veuille ou non) rend cette issue plus que probable », affirme le quotidien qui poursuit : « La campagne électorale alternera entre tribunaux et meetings. Un carnaval qui empêchera les autres candidats républicains de se faire entendre. Et un éventuel débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump portera sur l’âge de l’un et sur la tentative de l’autre d’éviter la prison ».

« Poursuivre Trump pourrait en effet améliorer ses chances d’être élu, surtout s’il était acquitté », explique aussi le Los Angeles Times. Sauf que « le devoir du procureur spécial Jack Smith est de respecter la loi, et non une quelconque stratégie politique », conclut de son côté le Boston Globe.

► À écouter aussi : Inculpation de Trump: «Il semble peu probable que le procès ait lieu avant l'élection»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne