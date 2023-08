Les informations des médias canadiens retirées de Facebook et Instagram

Les Canadiens n'ont plus accès aux informations des médias du Canada sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram depuis le 1er août. Meta, la maison mère, ne veut pas payer les médias pour avoir le droit de diffuser leurs articles et vidéos sur ses réseaux sociaux.

Les sites d'informations canadiens ne peuvent plus diffuser d'informations sur les réseaux sociaux du groupe Meta, depuis le 1er août 2023. © LIONEL BONAVENTURE / AFP

Texte par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Avec notre correspondant à Montréal, Léopold Picot « Une purge de nouvelles sur Facebook et Instagram », « Le début de la fin », « une atteinte à la démocratie »… Les superlatifs ne manquent pas dans les médias canadiens pour désigner le blocage de Meta. Depuis mardi, des utilisateurs d'Instagram et de Facebook ne peuvent plus accéder aux informations partagées sur les comptes de certains médias. Pire encore, les médias eux-mêmes ne peuvent plus accéder à leurs propres comptes ou pages. Meta déclare se conformer à la loi C-18, cette loi fédérale supposée entrer en vigueur en décembre. Elle prévoit une entente financière entre les réseaux sociaux et les médias. Perdant-perdant Pour certains chercheurs québécois, les médias et les réseaux sociaux sont lancés dans une guerre où chacun sera perdant. D'un côté, les réseaux sociaux risquent de se transformer en un endroit où pulluleront les fausses nouvelles. De l'autre côté, les médias perdent une grande source de visibilité pour toucher les citoyens. Pour compenser cette perte de visibilité, les médias encouragent leurs publics à s'inscrire à leurs informations par mail. Une stratégie plutôt réussie : Radio Canada déclare avoir enregistré une hausse de 30 % des inscriptions à sa newsletter. À lire aussiAnalyse - Google et Meta traînent des pieds pour financer les médias canadiens, ces derniers ripostent NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI