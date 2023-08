Un danseur afro-américain de 28 ans tué en pleine rue à Brooklyn

Alors qu'il dansait et faisait le plein d'une voiture à une station-service de Brooklyn, O'Shae Sibley, un danseur afro-américain de 28 ans, a été poignardé le 29 juillet au soir. La police enquête sur un crime de haine et recherche actuellement un jeune homme de 17 ans, selon des informations rapportées par plusieurs médias américains dont CNN. Ce meurtre relance le débat de la violence envers les personnes homosexuelles, lui qui était un membre actif de la communauté LGBT.

«O'Shae a toujours été un pacifiste. Tout ce qu'il voulait, c'était danser », regrette sa tante Tondra Sibley au journal américain New York Times. Danser, il le faisait à travers plusieurs styles : classique, hip-hop, claquettes ou encore voguing. Il exerçait son métier à New York et était notamment étudiant à la prestigieuse école Alvin Ailey.

Avant de déménager à Brooklyn, O'Shae Sibley était membre de Phildanco, la compagnie de danse de Philadelphie. En plus d'utiliser ses talents de danseur, l'artiste était très engagé pour la cause LGBT, en prenant notamment part à des marches. « Il était ravi d'être dehors sur les lignes de front, utilisant son corps comme moyen de protestation », a témoigné son ami Kemar Jewel au New York Times.

Tard dans la soirée du samedi 29 juillet, O'Shae Sibley se trouvait avec des amis à une station-service de Brooklyn pour faire un plein d'essence, tout en faisant du voguing sur l'album Renaissance de la megastar Beyoncé. C'est alors qu'un groupe de plusieurs hommes s'est approché et leur ont demandé d'arrêter de danser et ont proféré des insultes à caractère homophobe à leur encontre. Dans une vidéo postée sur internet qui montre la scène de l'altercation, le ton monte puis un homme poignarde O'Shae Sibley à la poitrine. Ses amis lui prodiguent les gestes de premiers secours avant d'être emmené à l'hôpital où il est déclaré mort, a révélé la police.

Sur son site internet, Beyoncé rend hommage au danseur O'Shae Sibley avec la mention « Rest in power ». © Capture d'écran/beyonce.com

À l'heure actuelle, il n'y a eu aucune arrestation, mais la police recherche un jeune homme de 17 ans qui serait à l'origine du coup fatal. Et une unité chargée des crimes de haine est en train d'enquêter. O'Shae Sibley, ouvertement homosexuel, était un chorégraphe et un danseur populaire de voguing. Cette danse qui s'inscrit dans le mouvement culturel de la scène « ballroom », a été créée à New York par la communauté LGBT afro-américaine au début du XXe siècle, et a explosé dans les années 1980.

O'Shae Sibley était également étudiant de Ailey Extension, le studio de danse de la célèbre compagnie afro-américaine Alvin Ailey American Dance Foundation. « Nous sommes choqués et navrés que la vie d'O'Shae ait été prise par une violence insensée et adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches », a communiqué l'école sur son compte Facebook.

« Vous l'avez tué devant moi »

Otis Pena, un des meilleurs amis du danseur, était présent lors de la tragique soirée : « O'Shae essayait de dire aux gens "ouais, peut-être qu'on est gay et alors ?" Ils l'ont tué parce qu'il est gay, parce qu'il a défendu ses amis, a-t-il déclaré dans une vidéo postée sur son compte Facebook. Il s'appelait O’Shae et vous l'avez tué devant moi. »

Brad Hoylman-Sigal, le sénateur de l'État de New York ouvertement gay, n'a pas tardé réagir sur Twitter : « Le cœur brisé et furieux d'apprendre la mort d'O'Shae Sibley ce week-end à New York. Malgré tous les efforts des homophobes, la joie gay n'est pas un crime. Les attaques de haine le sont. »

Heartbroken and enraged to learn about O'Shae Sibley's death this weekend in New York. Despite homophobes' best efforts, gay joy is not crime. Hate-fueled attacks are.https://t.co/XiPuzEgn6T — Senator Brad Hoylman-Sigal (@bradhoylman) July 31, 2023

Hausse de la violence contre la communauté LGBT

Depuis juin 2022, il y a eu plus de 350 incidents anti-LGBT recensés aux États-Unis, selon un rapport publié en juin 2023 par la Ligue anti-diffamation (ADL).

L'ONG a également constaté une augmentation du harcèlement et de la violence contre les personnes homosexuelles et transgenres, y compris l'intimidation en ligne, ou encore lors de spectacles de drag queens. Au cours des trois premières semaines de juin, il y a eu plus de 100 incidents de ce type, soit plus du double du nombre enregistré au cours de la même période l'année précédente.

