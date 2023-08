À la Une: Donald Trump au palais de justice fédéral de Washington

Publicité Lire la suite

Donald Trump doit se rendre ce jeudi 3 août à Washington devant un tribunal fédéral à seize heures, heure locale. Il est accusé d’avoir tenté de renverser le résultat de l’élection présidentielle de 2020. « Trump se prépare à un désormais familier passage par le palais de justice, cette fois à Washington », titre le New York Times, qui précise que le bâtiment est « depuis un an le site d’efforts du gouvernement pour que ceux qui ont tenté de subvertir la démocratie rendent des comptes ». Le quotidien fait d’ailleurs sa Une sur les « coaccusés » qui n’ont pas été encore nommés. « Leurs noms restent dans les limbes pour le moment », mais le quotidien a une petite idée sur la question, puisqu’il a mis quatre photos en Une en se basant sur leurs descriptions dans l’acte d’accusation. Celles des avocats John Eastman, Sidney Powell, Jeffrey Clark, un responsable du ministère de la Justice, et celle du coconspirateur présumé numéro un, Rudolph Giuliani, l’ancien procureur, ancien maire de New York et ancien avocat de Donald Trump.

Les spécialistes du droit interrogés par le New York Times pointent le fait qu’aucun des coconspirateurs présumés n’a été inculpé. Fait rare, c’est donc une « décision stratégique ». L’objectif peut être d’aller plus vite pour terminer le procès avant l’élection de 2024, mais aussi de « motiver les coconspirateurs présumés pour passer un accord avec les enquêteurs et donner des informations sur l’ancien président ».

Donald Trump, dont les déboires judiciaires ne font pas changer d’avis ses supporters les plus fervents, comme le pointe une éditorialiste dans le Boston Globe : « Oui, c’est vrai, le procureur spécial Jack Smith a lâché une bombe mardi en inculpant Donald Trump. C’est énorme. Mais Donald Trump collectionne les inculpations et les procès perdus à un rythme assez soutenu (…) sans que cela ne change rien à sa popularité (…). Quelques revers ont même amélioré ses sondages et augmenté les dons à sa campagne. »

À lire aussiÉtats-Unis: le procureur Jack Smith, nouvelle cible du camp Trump

De ce fait, cette dernière inculpation est une mauvaise nouvelle pour ses rivaux républicains, estime The Hill, puisque, « comme lors d'inculpations précédentes, elle menace de les éclipser alors qu’ils tentent de rattraper l’ex- président dans les sondages (…) : l’inculpation de mardi a donné à Donald Trump une autre occasion de transformer ses problèmes judiciaires en spectacle de campagne ». Une responsable de campagne des républicains rappelle que cela avait déjà été le cas en 2016 : « les candidats avaient alors eu du mal à surmonter la campagne "que du Trump tout le temps" ».

En Colombie, début du cessez-le-feu avec l’ Armée de libération nationale ( ELN)

Ce jeudi 3 août, titre Semana, c’est le « début du cessez-le-feu bilatéral qui fait partie des négociations de l’ELN avec le gouvernement ». « Historique ! », titre l’éditorialiste d’El Espectador. Historique, « non seulement parce que c’est le point le plus avancé auquel on soit parvenu avec cette rébellion en plus de sept tentatives et un demi-siècle de guerre inutile, mais aussi parce que c’est le premier fait tangible et décisif de l'ambitieuse proposition de paix totale, maintenant que le gouvernement Petro passe à l'acte après avoir achevé sa première année de mandat ». Le journal note qu’en plus du cessez-le-feu, ce jeudi, est aussi mis en place le « comité national de participation », une instance, explique Semana, liée à la table de dialogue entre l’ELN et le gouvernement, et « composée de délégués des communautés ethniques, d'organisations sociales, de syndicats et d'institutions ». Pour résumer, explique El Espectador, « il s’agit de baisser le volume du bruit de la guerre et faire monter celui des voix de tous les secteurs sociaux et des territoires qui ont de nombreuses propositions pour la construction de la paix ».

À lire aussiColombie: le cessez-le-feu avec la guérilla de l’ELN, un enjeu politique capital pour Gustavo Petro

En Bolivie, réapparition du baron de la drogue présumé Sebastian Marset Cabrera

Le baron de la drogue présumé, l’Uruguayen Sebastian Marset Cabrera, est toujours en fuite. La police a déclenché le week-end dernier une véritable chasse à l’homme pour le retrouver, traque à laquelle il a jusqu’ici échappé. Mais « Marset contre-attaque », titre La Razon. Le fugitif est réapparu dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, affirmant que c’est le chef de la force spéciale de lutte contre le narcotrafic qui l’a averti qu’une opération allait être lancée pour le capturer. Devant cette accusation, la police « serre les rangs », écrit Los Tiempos. Le commandant de la police, entouré de différents chefs de la force spéciale de lutte contre le narcotrafic, note Correo del Sur, a assuré que l’objectif de Marset était de « semer le doute et la confusion » : « Ses messages n’auront aucune conséquence sur notre travail, nous allons les trouver et l’arrêter. »

Échanges virtuels à Cuba

Cuba en pleine bancarisation après une décision du Conseil des ministres lundi 31 juillet. À partir de ce jeudi, a expliqué le vice-président de la Banque centrale de Cuba, « toutes les transactions d’achat et de paiement entre acteurs économiques doivent suivre les méthodes établies par la BCC, en donnant la priorité aux canaux électroniques ». Pour le journal d’État Juventud Rebelde, « ces opérations seront plus sûres et rapides, et faciliteront le bénéfice économique de la population, tout en contribuant à la légalité et la conformité des relations contractuelles ». Pour le journal d’opposition 14 y medio, c’est surtout le signe que l’État cubain manque de liquidités, alors que le pays est en proie à une forte inflation.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne