États-Unis: le corps d'un migrant retrouvé pris dans une barrière flottante entre le Mexique et le Texas

Un corps sans vie a été retrouvé pris dans une barrière flottante antimigrants installée par l'État américain du Texas à la frontière avec le Rio Bravo au Mexique, a annoncé mercredi le gouvernement mexicain.

Getty Images via AFP - BRANDON BELL

Publicité Lire la suite

« Les autorités du Département de la sécurité du Texas ont informé le consulat du Mexique à Eagle Pass qu'elles (...) avaient retrouvé un corps sans vie coincé dans les bouées de la partie sud » de la barrière flottante entre l'État américain et le Rio Bravo, a indiqué le ministère mexicain des Affaires étrangères dans un communiqué. La cause de la mort de cette personne et sa nationalité ne sont pas encore connues.

Cette barrière flottante a suscité des protestations du côté de Mexico comme de Washington. Elle a été mise en place en juillet sur ordre du gouverneur du Texas, le républicain Greg Abbott, avec des fils barbelés, afin d'empêcher les traversées de migrants depuis le Mexique. Selon des médias locaux, plusieurs se sont retrouvés bloqués dans le dispositif et ont dû être secourus.

Les dangers d'un tel dispositif sur la sécurité des migrants

Le président du Mexique, Andres Manuel Lopez Obrador, a affirmé fin juillet que la mesure était une « provocation » violant la souveraineté de son pays. Aux États-Unis, le ministère de la Justice a porté plainte contre le Texas pour forcer l'État à retirer la barrière flottante, et l'empêcher d'en poser de nouvelles.

Le ministère mexicain des Affaires étrangères a répété que le gouvernement était préoccupé par les conséquences de telles mesures « sur les droits humains et la sécurité des migrants ». Il a ajouté qu'il resterait en contact avec les autorités américaines pour approfondir le dossier et « demander que les enquêtes nécessaires soient menées ».

À lire aussiRedonner un nom aux migrants morts dans le désert de Sonora

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne