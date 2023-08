À la Une: scandale de financement de campagne présidentielle en Colombie

Publicité Lire la suite

En Colombie, le fils aîné du président Gustavo Petro, Nicolas Petro, a reconnu que l’argent sale de la drogue a servi à financer la campagne de son père l’an dernier. Nicolas Petro « a reçu d'importantes sommes d'argent de M. Samuel Santander Lopez Sierra », condamné pour trafic de drogue aux États-Unis, a déclaré le procureur chargé de l'affaire, Mario Burgos, au cours d'une audience du tribunal jeudi 3 août. « Une partie de cet argent a été utilisée par Nicolas Petro lui-même et une autre partie a été investie dans la campagne présidentielle de 2022. »

La presse colombienne révèle ce vendredi 4 août d'autres détails de ce qui s'apparente déjà comme la plus grave crise de la présidence de Gustavo Petro. Selon les propos du procureur Mario Burgos, Nicolas Petro a « reconnu avoir reçu d'importantes sommes d'argent, non seulement d’un ancien trafiquant de drogue, mais aussi d'Alfonso Hilsaca, appelé "El Turco", un homme d'affaires accusé par le passé d'avoir financé des groupes paramilitaires et d'avoir planifié des assassinats, ainsi que d'un autre puissant homme d'affaires colombien, Oscar Camacho », rapporte El Colombiano qui poursuit : « Outre l'entrée de ces fonds irréguliers dans la campagne présidentielle de son père, Nicolas Petro a de plus révélé que les plafonds autorisés dans une campagne électorale ont été dépassés et que plusieurs contributions n'avaient pas été dûment déclarées aux autorités électorales. Après le bureau du procureur général, c’est donc le Conseil national électoral qui va devoir également lancer une enquête. »

Dans un pays toujours très polarisé, les réactions politiques ne se sont pas fait attendre. Tout d’abord, « tous les regards se sont tournés hier vers les personnes qui, durant la campagne présidentielle de l'an dernier, étaient en charge du financement et du contrôle des comptes de l'équipe de Gustavo Petro », écrit El Pais. « À la tête de cette équipe se trouvait Ricardo Roa, le directeur de campagne du candidat Petro et qui est aujourd'hui le président d'Ecopetrol, la compagnie pétrolière nationale, l'entreprise la plus importante de Colombie », précise ce journal régional de Cali.

Les appels à la démission de Ricardo Roa ont été lancés dès jeudi. Et le président lui-même se trouve désormais en ligne de mire. Gustavo Petro n'a pas démenti le financement illégal de sa campagne. En revanche, il a nié avoir été au courant de ces mouvements financiers : « Ce qui n'arrivera jamais, c'est que l'on dise que l'actuel président de la République a initié ou été complice d'un délit commis par l'un de ses fils ou l'une de ses filles, car cela ne s'est pas produit », a affirmé le chef de l’État. Et d’ajouter : « si c'était le cas, ce président devrait partir aujourd'hui ».

Le parti d'extrême droite Centro Democratico dénonce le « plus grand scandale politique et de corruption de l'histoire de la Colombie », rapporte El Espectador. « Le témoignage de Nicolas Petro est une bombe qui ébranle les fondements de la démocratie », affirme Sergio Fajardo, ancien candidat à la présidence.

Un autre concurrent de Gustavo Petro aux dernières élections, Federico Gutiérrez, appelle la justice à « mener une enquête approfondie afin de rétablir la confiance des Colombiens ». De son côté, le Pacte historique, la coalition au pouvoir, insiste sur l'innocence du chef de l'État. « Le candidat lui-même avait dénoncé un plan d’infiltrer l'argent de la drogue dans sa campagne », explique un représentant de cette alliance politique. Les opposants de Gustavo Petro ne l'entendent pas de cette oreille. L'hebdomadaire Semana se fait écho d’une mobilisation nationale dans tout le pays prévue le 16 août pour exiger la démission du président.

Le scandale pourrait avoir de lourdes conséquences politiques pour le chef de l'État colombien. « Au lieu de mettre en place son programme de réformes, Gustavo Petro va maintenant devoir convaincre le pays de la légitimité de son élection », lance El Tiempo. Et le temps lui est compté. « Le 29 octobre auront lieu les élections municipales, considérées comme des scrutins test pour le président et sa coalition, le Pacte historique. Ces élections détermineront si le projet politique de Gustavo Petro est solide ou seulement une illusion éphémère pour ceux qui pensaient avoir voté pour le changement », prévient le quotidien.

En Haïti, 29 personnes ont été tuées par des gangs armés en juillet dans le département de l'Artibonite, au nord de la capitale Port-au-Prince

Ce décompte a été publié hier par la Fondasyon Je Klere. Selon cette organisation de défense des droits humains, plusieurs dizaines d'autres personnes ont été kidnappées, des femmes violées et de nombreuses maisons pillées et incendiées, rapporte l'agence Alterpresse. La FJK fustige par ailleurs « l’inaction du Premier ministre Ariel Henry et de son gouvernement, qui n’ont annoncé aucun plan de protection pour les déplacés et aucun plan de relogement ».

Dans ce contexte, on apprend aujourd'hui dans le Miami Herald que l’intervention d'une force internationale pour lutter contre les gangs en Haïti coûterait entre 200 et 400 millions de dollars américains par an. C'est ce qu'estime Todd Robinson, un haut responsable du département d'État, interrogé par le journal de Floride. Todd Robinson révèle aussi que l'annonce du Kenya de son intérêt pour prendre la tête d'une telle force était intervenue après la visite d'une délégation américaine à Nairobi, le 22 juillet. Mais le gouvernement kényan ne prendra sa décision définitive qu'après une mission d'évaluation en Haïti, le 19 août.

