Colombie: les aveux du fils du président Petro, accusé de blanchiment d'argent, mettent son père dans l'embarras

Séisme politique en Colombie, avec ces aveux très embarrassants pour le président Gustavo Petro, ceux de son propre fils. Accusé de blanchiment d'argent et d'enrichissement illicite, Nicolas Petro Burgos a accepté de collaborer avec la justice après six jours en détention. Selon le procureur, il a reconnu que de l'argent issue du trafic de drogue avait servi à financer la campagne électorale de son père en 2022

via REUTERS - ASAMBLEA DEL ATLANTICO

Nicolas Petro, le fils aîné du président colombien, est mis en cause dans une affaire de blanchiment d'argent qui éclabousse la campagne de son père pour la présidentielle (sur la photo en mars 2023 lors d'une réunion publique).

Le procureur Mario Burgos a indiqué hier, jeudi, que Nicolas Petro avait reçu d'importantes sommes d'argent de la part de Samuel Santander Lopez Sierra, surnommé Marlboro Man. Ce narcotrafiquant, condamné aux Etats-Unis à 18 ans de prison pour trafic de drogue, a remis au fils du président l'équivalent de 90 000 euros selon le magistrat.

« Une partie de cet argent a été versée dans ses coffres, et une autre partie a été investie dans la campagne présidentielle de 2022, au cours de laquelle notre actuel président M. Gustavo Petro Urrego a été élu ».

Samedi dernier, Gustavo Petro avait annoncé lui même l'arrestation de son fils aîné et dauphin politique -, et avait assuré qu'il n'interviendrait d'aucune manière dans le processus judiciaire. Nicolas, âgé de 37 ans et ancien député sur la côte caribéenne de la coalition de gauche du Pacte historique, a dans un premier temps nié les accusations pour lesquelles il était en garde à vue. Puis il s'est déclaré prêt à « entamer un processus de collaboration » avec la justice.

Selon la presse locale, Nicolas Petro a pris connaissance entre temps de nouvelles preuves contre lui de la part du procureur Burgos, qui lui aurait proposé une réduction de 50% de la peine encourue en échange de ses aveux. L'aîné des six enfants du président était jusque-là placé en détention dans les locaux du procureur, mais il va désormais être assigné à résidence.

Gustavo Petro nie avoir eu connaissance d'un financement illégale de sa campagne

Après ce nouveau coup de théâtre hier, le président Petro a réagi lors d'une rencontre avec des agriculteurs dans le nord du pays. « Ne vous inquiétez pas... Le président de la République n'a jamais demandé à aucun de ses enfants de commettre un crime, ni pour gagner, ni pour financer des campagnes, ni pour quoi que ce soit lié au pouvoir ».

Con confianza, con firmeza. Con seguridad. Jamás he conducido a mis hijos al delito. Jamás me favorecería del delito de alguno de ellos. Mi vida politica está en función de la justicia social y la Paz de Colombia pic.twitter.com/lsncaMVM3J — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 4, 2023

S'il n'a pas démenti pas formellement l'existence d'un financement illégal, Gustavo Petro a en revanche nié en être à l'origine ou avoir été au courant. « Si cela avait été le cas, a-t-il ajouté, je démissionnerai aujourd'hui même ».

(avec agences)

