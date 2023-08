Mexique: le gouvernement envisage une «super-pharmacie» nationale pour endiguer la pénurie de médicaments

L’approvisionnement en médicaments au Mexique est l’un des problèmes majeurs de ce gouvernement qui a fait de la santé un de ses thèmes principaux et promet la construction d’un système de sécurité sociale. Le pays souffre fréquemment de pénuries, notamment de médicaments, aussi le président Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) a-t-il proposé mercredi 2 août une sorte de « super-pharmacie » nationale, une banque de réserve de médicaments pour combattre le manque de médicaments dans les hôpitaux publics du pays.

De notre correspondante à Mexico,

Cette super-pharmacie nationale, située dans le centre du Mexique, enverrait par camion ou par avion des médicaments à n’importe quel hôpital du pays s’il venait à en manquer. Le président mexicain n’a pas donné plus de détail sur ce projet, surtout sur les questions de la durée de vie de médicaments, des coûts et des modalités de la distribution mais il s’agit là d’une énième tentative pour résoudre ce problème récurrent de pénurie de médicaments au Mexique.

Depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement d'AMLO, promettant de mettre fin à la corruption, s’en est pris à plusieurs laboratoires pharmaceutiques, ouvrant des enquêtes pour irrégularités. Il a également entrepris de construire un nouveau modèle d’achat de distribution des médicaments : il a d’abord sollicité les Nations unies, puis il est revenu en arrière pour créer une nouvelle institution, avant d'en confier finalement la responsabilité au ministère de la Santé. Autant de revirements qui sont perçus comme un manque de planification.

Recourir au marché noir pour se procurer des médicaments

Dans le pays, ce sont essentiellement les hôpitaux et les centres de santé publics qui manquent de produits pharmaceutiques, un peu de toutes les sortes: de la simple aspirine aux médicaments contre le diabète, les traitements psychiatriques et surtout les traitements contre plusieurs types de cancers. Selon une association de défense des patients, en 2022, ce sont les médicaments de plus de 15 millions de prescriptions qui n’ont pas pu être délivrés. Il s’agit là d’un problème de fond. Au Mexique, le système de santé public est dans un état déplorable. Les médicaments ne sont pas seuls à manquer: les infrastructures et les médecins aussi en dehors des grandes villes.

Face à ces pénuries, les patients sont parfois obligés de parcourir de grandes distances pour avoir accès à des médicaments, quand ils le peuvent. Certains disent avoir recours au marché noir par exemple pour se procurer des traitements neurologiques. Et puis très fréquemment, les malades ou leurs familles manifestent. Fin 2021, excédés par les carences en chimiothérapies, des centaines de parents d’enfants atteints de cancer avaient protesté à Mexico et bloqué l’aéroport. Certains intentent des actions en justice, c’est le cas récemment dans l’État de Michoacán où les familles des patients d’un service d'oncologie de l’hôpital accusent les autorités d’omissions dans la logistique. Et le juge chargé de l’affaire a délivré une ordonnance adressée au gouvernement pour garantir l’approvisionnement en médicalement.

