Avortement au Texas: cinq femmes empêchées d'avorter obtiennent gain de cause

Rebondissement, après l'interdiction totale de l'avortement dans l'État du Texas, qui a été le premier aux États-Unis à revenir sur ce droit, avant la décision de la Cour suprême, il y a un peu plus d'un an. La justice a penché vendredi 4 août en faveur de cinq femmes qui ont été obligées de poursuivre leur grossesse au risque de leur vie, même si les médecins savaient que le fœtus n'était pas viable.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant au Texas, Thomas Harms

À la barre, des femmes décrivent le calvaire physique et moral qu'elles ont subi. En sanglot, elles racontent comment elles ont dû attendre une septicémie pour que les médecins acceptent de pratiquer un avortement. Ou comment elles ont dû faire grandir dans leur ventre un fœtus non viable et accoucher d'un bébé mourant avec son premier souffle.

Trois semaines après ces témoignages, et ceux de médecins, une juge d'Austin, Jessica Mangrum, a considéré vendredi que la formulation de la loi Texane qui interdit l'avortement avec une seule exception était trop vague et donc anticonstitutionnelle. L'exception permettait un avortement « quand une fonction corporelle majeure ou la vie de la mère sont en danger imminent ».

La juge a donc établi que les médecins texans ne pouvaient pas être poursuivis en justice s'ils « jugeaient en tout bonne foi » que la poursuite de la grossesse posait un risque pour la vie de la mère, pouvait générer une infection, ou quand il était peu probable que le fœtus survive à la grossesse et reste en vie après la naissance.

Les associations de défense des droits des femmes se sont félicitées du jugement, mais ne crient pas victoire. Les autorités texanes n'ont pas exclu de faire appel, ce qui suspendrait ces autorisations.

À lire aussiUn juge fédéral suspend la pilule abortive aux États-Unis

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne