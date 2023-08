Brésil: à Sao Paulo, les manuels scolaires numériques de la discorde

À Sao Paulo, le plus grand État du Brésil, les collégiens n’auront accès qu’à des livres scolaires numériques à partir de l’année prochaine. Le gouvernement local a en effet décidé de ne plus utiliser les traditionnels manuels en papier.

Les élèves scolarisés dans des favelas seront les plus impactés par cette nouvelle mesure.

Avec notre correspondant à Sao Paulo, Martin Bernard

Dans cet État gouverné par un ancien ministre de Jair Bolsonaro, la décision suscite une vive controverse et a pris élèves et professeurs de surprise.

À partir de la rentrée prochaine, les collégiens ne recevront plus de manuels scolaires en papier, mais devront plancher sur des supports numériques. La raison ? Les livres seraient dépassés, et le format numérique serait plus dynamique. Progressivement, ce format serait ensuite élargi aux lycéens.

Une mesure stratégique

Dans la pratique, cela signifie que les livres fournis par le ministère de l’Éducation, d’un gouvernement de gauche, seront remplacés par des manuels numériques préparés par un gouvernement de droite, qui désire surveiller de près le travail des enseignants.

La mesure a été critiquée, y compris par le Ministère public. Les écoles de quartiers défavorisés n’ont pas toutes accès à internet, et un grand nombre d’enfants ne disposent pas non plus du matériel nécessaire à la maison. Cela risque d’aggraver les inégalités.

