Canada: fin de la grève dans les ports de l'ouest du pays

C'est un soulagement pour l'activité portuaire au Canada. Après deux mois d'incertitudes et une dizaine de jours de grève début juillet, les milliers de dockers des ports de la côte ouest du Canada ont voté à une large majorité, 75%, « pour » un projet d'accord salarial, mettant fin à leur mouvement social.

Début juillet, plus de 7 000 dockers de trente ports différents avaient cessé le travail pour demander des augmentations de salaires et des garanties face à l'automatisation des ports et à la concurrence de sous-traitants.

Au total, la dizaine de jours de grève a bloqué ou fortement ralenti les échanges commerciaux, en particulier à Vancouver, le plus grand port du pays.

Près de 8 milliards de marchandises

Le coût précis de la grève n'a pas été chiffré avec certitude, mais l'acheminement de milliers de containers de marchandises a été perturbé. Ils étaient remplis de près de 8 milliards de dollars américains de marchandises. Certains biens ont ainsi perdu de leur valeur marchande, ou n'ont pas pu être livrés à temps.

Les détails de l'accord qui a mis fin à la grève n'ont pas été rendus publics pour l'instant. Le syndicat signataire du texte précise que les dockers ont obtenu des augmentations de salaires, des formations, des avantages sociaux et des garanties de stabilité pour leur activité professionnelles.

