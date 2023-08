Canada: l'État contribue encore pour l'agrandissement du pipeline Trans Mountain

L'État canadien met de nouveau la main à la poche pour financer l'agrandissement controversé d'un oléoduc. L'équivalent de deux milliards de dollars américain, sous forme de prêt, pour le pipeline Trans Mountain, qui achemine du pétrole vers le grand port de Vancouver, dans l'ouest. Un projet contesté par les organisations de défense de l'environnement et dont le coût a explosé par rapport aux prévisions initiales.

Rien que cette année, c'est la troisième fois que les autorités canadiennes débloquent de nouveaux prêts pour financer le Trans Mountain. Cet oléoduc va de la province de l'Alberta jusqu'à un terminal pétrolier de Vancouver, sur la côte Pacifique.

Il traverse des paysages à couper le souffle, dans les rocheuses canadiennes, qui abritent plusieurs parcs naturels et des terres appartenant aux autochtones, les Premières Nations.

L'oléoduc existe depuis les années 1950, mais d'après les industriels du pétrole, il est devenu trop petit. En 2018, le gouvernement de Justin Trudeau l'a donc nationalisé pour financer l'agrandissement du projet, au nom de « l'intérêt national ».

Il s'agit de tripler la capacité du pipeline, pour exporter du pétrole issu des sables bitumineux, extrêmement polluant.

Le coût de l'agrandissement a été multiplié par quatre par rapport aux estimations initiales. Il se chiffre à plus de 30 milliards de dollars canadiens désormais, à cause de l'inflation, mais aussi d'inondations qui ont affecté une partie du tracé. Résultat : l'investissement ne devrait pas être rentabilisé et l'État canadien risque de devoir vendre l'oléoduc à perte.

Cela, alors qu'aux yeux des défenseurs de l'environnement, cet argent aurait pu être investi dans la transition énergétique. Cet oléoduc version XL devrait entrer en service au début de l'année prochaine, en 2024.

