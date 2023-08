Dan Rossi, vétéran de guerre et roi de hot-dog à New York

Portrait libre

Pour les New-Yorkais, Dan Rossi est une icône comme seule la Grosse Pomme sait en produire. Cet ancien militaire de 73 ans a bâti un empire avant de tout perdre. Aujourd’hui, son stand de hot-dogs est l’une des adresses incontournables de la ville, mais Dan Rossi doit se battre contre les autorités pour sauver son business.

Dan Rossi, ancien militaire et roi de hot-dog à New York.

De notre correspondante à New York,

Dans la chaleur humide new-yorkaise, une famille, toute joyeuse, se prend en photo sur les marches du Metropolitan Museum of Art (MET). À quelques pas de là, un musicien de rue joue du saxophone. La scène semble sortie tout droit d’un film.

C’est au milieu de ce décor que Dan Rossi a posé son stand, il y a 16 ans, juste en face du MET. Ses hot-dogs font le bonheur des millions de touristes qui passent par ici chaque année et qui veulent goûter à l’expérience new-yorkaise. « C’est super bon ! », confie une touriste italienne. « Je ne pouvais pas venir ici sans tester un hot-dog ». À ses côtés, son amie se prend en photo devant le stand qui affiche en grand : « The Hot Dog King ». Un titre qui est loin de révéler toute l’histoire de Dan Rossi et de son chaleureux sourire qui ne le quitte jamais.

New York dans le sang

« J’ai grandi dans le Bronx. Et à l’époque, vous ne mettiez pas les pieds dans le quartier si vous ne viviez pas là ! », se rappelle Dan Rossi dont la famille a ses racines en Italie. D’ailleurs, il use fièrement de son accent de pur New-Yorkais Italien, tout droit sorti des films des années 1960.

C’est à son entourage et son quartier que Toni dit devoir son « côté bagarreur ». « Quand vous êtes Italien, Irlandais…, du Bronx, vous ne vous laissez pas faire », explique-t-il.

Sa famille italienne lui inculque aussi le sens du devoir. C’est pourquoi il s’engage dans l’armée quand la guerre du Vietnam éclate. Un épisode dont il préfère ne pas parler. À son retour, il « tombe dans la dépression » et a du mal à reprendre une vie normale.

« Quand on est revenus du Vietnam, on nous a craché à la gueule ! », confie-t-il. « Certains enlevaient leur uniforme à l’aéroport pour éviter les regards. On nous a traités comme si on avait nous-mêmes lancé cette guerre. Mais tout ce qu’on a fait, c’est servir notre pays. »

C’est en aidant son oncle à reconstruire sa maison que Dan Rossi trouve son salut. Le travail manuel le sort de sa dépression et lui donne un nouveau but dans la vie. Petit à petit, il aide certains de ses anciens camarades de combat à construire des stands qu’ils utilisent pour vendre des hot-dogs, des bagels, des bretzels, du café…

De cette nouvelle vocation naît un business : Dan se retrouve à la tête d’une flotte de 500 stands et offre du travail aux vétérans de guerre. À la fin des années 1980, Dan devient « le roi des stands » et les médias estiment son chiffre d’affaires à 1 million de dollars. Une success story à l’américaine qui n’a pas plu à tout le monde.

La chute

Au début des années 1990, Dan Rossi devient la cible de promoteurs immobiliers mécontents de voir des vendeurs de hot-dogs devant leurs propriétés. « Personne ne veut voir un vieux vétéran à moitié handicapé devant son immeuble, explique Dan. Cela fait baisser la valeur de leur investissement et cela fait fuir les locataires éventuels. »

Parmi les nouveaux « ennemis » du roi des stands, Donald Trump, à l’époque, l’un des magnats de l’immobilier à Manhattan. Le milliardaire tente de faire bannir les vétérans de guerre des quartiers chics, mais perd en justice. « La loi était de notre côté », dit Dan en souriant. Mais l’affaire ne s’arrête pas là. « Trump, avec l’aide de son ami Rudy Giuliani [maire de New York de 1994 à 2001, NDLR], m’a tout pris », se rappelle le septuagénaire, la colère dans la voix. À cause d’une nouvelle mesure anti-monopole adoptée par le maire, Dan Rossi perd ses 499 licences de vente et, avec elles, il perd son business, sa maison, tout. « Je suis passé de la fortune à la pauvreté. »

La femme de Dan fait un accident vasculaire cérébral et passe plusieurs mois à l’hôpital. À sa sortie, le couple vit dans un van. Mais pour l’Italien du Bronx, « il était hors de question de baisser les bras ».

Combattant jusqu’au bout

Avec la dernière licence qui lui reste, Dan Rossi décide de vendre lui-même des hot-dogs. Et pour cela, il teste toutes les marques de saucisses disponibles sur le marché jusqu’à trouver la meilleure. Puis, en 2007, il s’installe, comme le lui permet la loi, non loin du Metropolitan Museum of Art. Il est l’un des premiers dans le secteur et sa présence « agace ». « Tous les jours, les policiers venaient me harceler, me mettre des amendes sans fondement », se rappelle Dan. Alors, il décide qu’à chaque fois qu’il sera harcelé, il déplacera son stand pour se rapprocher de l’entrée du musée.

Aujourd'hui, malgré plusieurs procès gagnés, le combat de Dan Rossi contre la ville de New York continue. Et pour ne pas perdre son précieux emplacement, le vétéran dort chaque nuit dans un van à côté de son stand. « Pour moi, c’est devenu une histoire personnelle », dit-il pour justifier sa détermination, même s’il dit « regretter » de ne pas pouvoir rentrer chez lui tous les soirs.

Lorsqu’on lui demande pourquoi il continue à se battre, il explique qu’il veut « montrer à ses quatre filles et à ses six petits-enfants que quand on est victime d’une injustice, on ne doit pas baisser la tête ».

