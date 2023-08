À la Une: le premier anniversaire de la présidence Petro en Colombie

Publicité Lire la suite

Il y a un an, jour pour jour, la Colombie célébrait l'arrivée au pouvoir du premier président de gauche de son histoire. Gustavo Petro, ancien guérilléro, avait suscité l'espoir avec ses promesses de lutte contre la corruption, les inégalités, contre la violence et le changement climatique. Mais ce premier anniversaire de la présidence Petro est complètement occulté par un immense scandale : celui de l'argent sale dans le financement de sa campagne électorale.

Le fils aîné du chef de l'État, Nicolas Petro, est passé aux aveux la semaine dernière. Oui, il a accepté d'importantes sommes d'argent de la part de trafiquants de drogue et d'hommes d'affaires ayant des liens avec des groupes paramilitaires et autres organisations criminelles. Et oui, une partie de cet argent a financé la campagne de son père, sans être déclaré. Après le procureur général, le conseil national électoral et le Congrès colombien ont également ouvert des enquêtes. Des appels à une mobilisation nationale ont été lancés pour la semaine prochaine afin de demander la démission du président, résume El Tiempo.

Gustavo Petro lui-même ne nie pas l'argent sale dans le financement de sa campagne, mais assure ne pas avoir été au courant des agissements de son fils. Le journal péruvien El Comercio salue « l'attitude du président. Gustavo Petro a assuré aux autorités judiciaires et fiscales qu’elles étaient libres d'agir conformément à la loi, sans pression de la part de la présidence. Mais pour un président qui n'a cessé de dénoncer la " politique traditionnelle " de clientélisme, de corruption et de liens avec des activités illégales, ces accusations émanant de sa propre famille ont un goût particulièrement amer. Si Petro veut conserver sa légitimité pour les trois prochaines années, collaborer aux enquêtes et respecter les institutions est sa seule voie viable », prévient l'éditorialiste.

La première année de la présidence Petro « riche en symboles »

Le quotidien La Hora estime que « cette première année de Gustavo Petro à la présidence colombienne était riche en symboles, de la présence systématique de la Garde indigène dans les événements officiels jusqu'à la délocalisation d'une semaine du siège du gouvernement à La Guajira, le département où le taux de pauvreté est le plus élevé. Ces symboles sont nécessaires pour mettre en valeur une population rendue invisible, pour thématiser enfin les blessures et les cicatrices du pays ainsi que leurs causes. »

« Gustavo Petro peut aussi se targuer des premiers résultats tangibles de son programme », renchérit le journal El Colombiano qui énumère « la baisse du chômage et de l'inflation et l'adoption de la réforme fiscale, pierre angulaire de sa politique contre les inégalités, parce que l'argent ainsi récolté doit servir à financer davantage de programmes sociaux. Sans oublier la réactivation des relations commerciales et diplomatiques avec le Venezuela qui a eu pour conséquence une augmentation de 91 % des exportations vers le pays voisin. Et enfin, l'engagement de Gustavo Petro en faveur de l'éducation publique a suscité une nette hausse des inscriptions dans les universités. Depuis l'adoption d'une loi qui rend les programmes de premier cycle gratuits, 18 000 étudiants en plus fréquenteront les facultés colombiennes, ce qui est remarquable », s'exclame le quotidien.

Des promesses de changement de Gustavo Petro restées lettre morte

Mais d’autres promesses de changement de Gustavo Petro sont pour l’instant restées lettre morte. C'est notamment le cas des grandes réformes sociales, comme celles de la santé, des retraites et du Code de travail, constate El Pais. Le journal local de Cali rappelle que le gouvernement ne bénéficie pas d'une majorité au Parlement colombien. « Si, dans un premier temps, la formation d'une coalition de soutien au parti au pouvoir a laissé croire que les réformes promises pourraient progresser, ces unions éclectiques se sont avérées fragiles, et le soutien dont bénéficiait le gouvernement Petro au début s'est épuisé. »

Le journal El Heraldo dénonce l'enfermement idéologique du chef de l'État. « Au lieu de s'ouvrir à l'ensemble des acteurs politiques, économiques et sociaux du pays, il s'entoure exclusivement de personnes qui partagent les mêmes idées que lui, se privant ainsi de précieux appuis. » Constat partagé par le quotidien El Espectador : « Gustavo Petro a puisé dans les mouvements sociaux pour constituer son équipe. S'il est vrai que de cette façon, toute une partie de la population jusqu'ici exclue des décisions politiques a pu faire son entrée dans l'arène nationale, il n'en demeure pas moins que ces personnalités manquent souvent de l'expérience technique nécessaire pour occuper les postes auxquels elles ont été nommées. Le résultat de cette façon de gouverner : une instabilité chronique au sein du cabinet ministériel et une méfiance grandissante du secteur économique vis-à-vis de déclarations gouvernementales souvent erronées », estime le journal.

Le chef de l'État affirme être toujours soutenu par la majorité de ses compatriotes. « Selon un sondage, 80% des Colombiens souhaitent voir mon gouvernement et nos projets politiques réussir », explique Gustavo Petro dans les colonnes de l'hebdomadaire Semana. Il conclut : « Nous avons la majorité de l'opinion publique. S'il y avait des élections demain, je gagnerais à nouveau. » On verra si les élections municipales, prévue le 29 octobre prochain, lui donneront raison.

