Pérou: Yanapp, une application pour lutter contre la hausse des féminicides

Quatre-vingt-quinze cas de féminicides ont été enregistrés au Pérou entre janvier et juillet 2023, un chiffre en forte hausse par rapport à l’an dernier. Pour essayer de diminuer ce chiffre et contrôler la violence machiste au Pérou, le gouvernement, et en particulier le ministère de la Femme et des Populations vulnérables, vient de lancer une application gratuite pour toutes les femmes ayant accès à un portable.

Quatre-vingt-quinze cas de féminicides ont été enregistrés au Pérou entre janvier et juillet 2023, un chiffre en forte hausse par rapport à l'an dernier.

L'application Yanapp tire son nom d'un mot quechua qui signifie « aide », et c'est bien sa fonction première. Après des années de recherche et développement, Yanapp est enfin à la disposition de toutes les Péruviennes confrontées au machisme et à la violence qui souvent l'accompagne. Sa première fonction propose les contacts des principaux services d'aide et du matériel de diffusion. C'est le côté « prévention » de cette application. La suivante permet aux femmes menacées de ne pas rester seules, selon Jackie Velarde, responsable de l'application pour le ministère de la Femme et des Populations vulnérables : « Une deuxième fonction est le circuit de confiance. Toute femme peut rajouter d'une à six personnes qui font partie de son réseau de soutien pour qu'elles puissent lui répondre et l'aider en cas de situation de danger ou de potentiel danger. » 📽️ El MIMP pone a disposición de todo el Perú su nueva aplicación móvil #YANAPP, para la orientación sobre los servicios de atención y prevención de casos de violencia de género. ¡Disponible para iOS y Android!

📲Descárgala: https://t.co/XxN4NSPc5J pic.twitter.com/yD66f3NgTk — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) August 3, 2023

Une application utile pour tous types de délits Si le danger se précise, Yanapp permet de joindre rapidement les autorités. « En cas d'urgence, l'application met la personne en contact avec le 105, la ligne spécialisée de la police nationale et donne la référence géographique de tous les commissariats et centres d'aide à la femme au niveau national », poursuit Jackie Velarde. Gratuite, facile à utiliser, disponible chez tous les opérateurs, Yanapp a l'avantage d'être utile pour tous types de délits puisqu'elle permet de contacter rapidement non seulement la police, mais tous les organismes de défense des droits humains.