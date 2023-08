À la Une: le Sommet de l’Amazonie s'ouvre au Brésil

Publicité Lire la suite

Mardi et mercredi, à Belem, au Brésil, les pays d'Amérique du Sud abritant la forêt amazonienne se penchent sur les moyens de sauver la plus grande forêt tropicale au monde. Le président Lula espère que ce sommet sera un « tournant » dans la lutte contre le réchauffement climatique.

« L’organisation d’un sommet de l’Amazonie n’est pas admirable en soit », écrit Estadao : « C’est la définition d’un agenda commun qui rend cet évènement diplomatique opportun alors que la région se trouve globalement chargée de maintenir la forêt debout ». « Le défi est d’unifier le discours » régional, approuve O Globo. Et les obstacles ne sont pas insignifiants : « certains (pays) veulent interdire la prospection pétrolière, alors que le Brésil lui-même étudie la possibilité de prospecter près de l’embouchure de l’Amazone. L’alliance entre les politiciens locaux, les déforesteurs et les orpailleurs constitue une autre pierre d’achoppement ». L’éditorialiste pointe également « une criminalité profondément enracinée dans la région » : trafic international de drogue, de bois et d’animaux exotiques. Correio Braziliense rapporte d’ailleurs la mort ce lundi de trois indigènes, abattus dans l’État du Para selon les dirigeants du peuple Tembé par des gardes de sécurité de la société Brasil Bio Fulls, le plus grand producteur de pétrole d’Amérique latine.

Carta Capital se fait de son côté l’écho de la Charte de Manaus, « un document préparé par la Communauté scientifique des pays amazoniens et contenant des propositions pour préserver » la forêt amazonienne, envoyé dimanche à la ministre brésilienne des Sciences de la Technologie et de l’Innovation, Luciana Santos, et la secrétaire générale de l’Organisation du traité de coopération amazonienne, la Bolivienne Maria Alexandra Moreira Lopez. Les scientifiques demandent entre autres « que les modèles de développement pour l’Amazonie répondent aux demandes et aux aspirations des communautés qui y vivent : "il est très confortable pour ceux qui bénéficient de l’air conditionné et de l’internet 8G de dire que ceux qui vivent dans la forêt doivent tout conserver. Qu’offrez-vous à ces populations ?" ».

Pas de débat au Guatemala avant le second tour de la présidentielle

Au Guatemala, ce lundi, devait avoir lieu le débat de l’entre-deux-tours de la présidentielle entre les deux candidats Sandra Torres et Bernardo Arévalo. Mais cela ne s’est pas passé comme prévu... Prensa Libre résume l’épisode dans sa section éditorial, avec un dessin : Bernardo Arévalo, le candidat de gauche, à un pupitre. En face de lui, un autre pupitre avec une pancarte sur laquelle on voit dessiné le visage de Sandra Torres, et ces mots : « Désolé, j’ai des choses plus importantes à faire ». De fait, rapporte La Hora, alors que l’invitation avait été lancée il y a deux mois, la candidate a indiqué qu’elle devait exactement à la même heure, présenter son plan de gouvernance pour les quatre prochaines années. Ce qui n’a pas empêché Bernardo Arévalo de répondre aux questions des journalistes, mais de débat, il n’y en a pas eu.

Manifestations contre l’insécurité en Haïti

En Haïti, les habitants de Carrefour Feuilles ont manifesté contre l’insécurité ce lundi, écrit Le National : les habitants demandent plus de policiers dans la zone, écrit le quotidien, car, raconte Gazette Haïti, « le soleil se lève et se couche au quotidien sous le crépitement d’armes automatiques des bandits de Gran Ravin qui jurent de prendre le contrôle de cette zone considérée comme stratégique pour étendre leurs tentacules sur la ville de Port-au-Prince et ses environs ». Des milliers de personnes sont donc descendues dans les rues, et se sont « massées devant la direction départementale de l’Ouest au Champ de Mars avant de s’installer dans les parages de la résidence officielle du Premier ministre à Musseau ».

Augmentation considérable des enlèvements de femmes et d’enfants en Haïti

Et en Haïti depuis le début de l’année, le nombre d’enlèvements de femmes et d’enfants a considérablement augmenté. C’est l’Unicef qui donne l’alarme, et c’est à lire dans Le National : « près de 300 cas d’enlèvements (de femmes et d’enfants) ont été signalés depuis le début de l’année en Haïti, soit presque le nombre total enregistré pour toute l’année 2022, et trois fois plus qu’en 2021 ». Le Miami Herald rappelle que « le véritable nombre de personnes kidnappées demeure inconnues, car beaucoup d’enlèvements ne sont pas signalés par peur de représailles de la part des groupes armés ». Laurent Duvillier, de l’Unicef, explique dans le quotidien que la protection des femmes et des enfants fait partie, de manière générale, des dossiers les moins financés.

Scrutin capital en Ohio

Aux États-Unis, un scrutin crucial a lieu ce mardi en l’Ohio, « théâtre de l'un des stratagèmes républicains les plus éhontés en matière d'avortement », écrit un éditorialiste dans le New York Times. Car l’amendement proposé au vote ce lundi par les républicains de cet État, note Politico « rendrait beaucoup plus difficile de modifier la Constitution locale et de soumettre au vote des mesures souhaitées par des citoyens ». Et coïncidence, en novembre prochain, un amendement garantissant le droit à l'avortement doit être soumis au vote dans l’Ohio… « Un sondage dans USA Today le mois dernier révélait que 58% des habitants de l’Ohio étaient en faveur de cet amendement », rappelle un éditorial du Washington Post. Or si la réforme voulue par les républicains passe, les futurs amendements ne pourront être adoptés que s’ils sont approuvés par une supermajorité de… 60% de la population ! Pour l’éditorialiste, ce genre de réformes est le signe d’une panique chez les anti-avortement, qui « constatent que la majorité des Américains ne sont pas d’accord avec eux » : depuis que la Cour suprême a décidé l’an dernier que l’avortement n’était plus protégé au niveau fédéral, les électeurs de nombreux États ont approuvé des amendements protégeant le droit à l’avortement, rappelle le New York Times.

Le don du sang et les hommes homosexuels aux États-Unis

Aux États-Unis, la Croix-Rouge américaine met fin aux restrictions de don du sang visant les gays : « les hommes gays et les bisexuels peuvent donner du sang sans subir de discrimination du fait de leur orientation sexuelle », écrit USA Today, suite à une loi fédérale adoptée plus tôt dans l’année. Dorénavant, au lieu de demander aux donneurs leur orientation sexuelle, la Croix-Rouge demandera à tous les donneurs d’attendre trois mois après avoir pratiqué du sexe anal pour donner leur sang. Statistiquement, rappelle le quotidien, il y a davantage de risque de transmettre le VIH par le sexe anal que vaginal ou oral. Reste à voir, écrit The Hill, si « davantage d’hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes donneront leur sang après avoir été exclus pendant des dizaines d’années ».

