États-Unis: la question de l'avortement «est un catalyseur des votes en faveur des démocrates»

Les électeurs de l’Ohio ont rejeté mardi 8 août 2023 une réforme déterminante pour l’accès à l’avortement dans cet État américain. Proposée par les conservateurs, la réforme avait surtout pour but de rendre plus ardue la protection constitutionnelle locale pour le droit à l'avortement, un droit qui sera soumis au vote des électeurs en novembre. Le rejet a été sans appel : 57 % de non contre 43 % de oui.

C'est une victoire indéniable pour les militants en faveur du droit à l’IVG et une défaite pour les républicains qui espéraient une participation faible au cœur du mois d’août. Comment analyser ce rejet sans appel dans un État qui avait plébiscité Donald Trump ? Quel bilan tirer de ce scrutin ? Entretien avec Ludivine Gilli, directrice de l’observatoire Amérique du Nord de la Fondation Jean-Jaurès et autrice de La révolution conservatrice aux États-Unis.

RFI : Les électeurs de l’Ohio ont rejeté mardi une réforme constitutionnelle qui aurait compliqué l’organisation de référendum, avec notamment la question de l’avortement en ligne de mire. Peut-on parler d’un nouvel échec des républicains ?

Ludivine Gilli : Sur ce sujet, c’est indéniable. Certains avaient voulu positionner cette réforme constitutionnelle sur le plan constitutionnel, mais il était évident pour la majorité des électeurs qu’il s’agissait d’un pré-référendum sur la question de l’avortement. Même s’il y a des différences entre les États, on peut dire qu’aux États-Unis, deux tiers de la population est favorable à un certain type d’accès à l’IVG. Dans l’Ohio, il y a eu une réelle mobilisation autour de cette question, qui était celle indirectement posée, en particulier des femmes, des jeunes générations et, de manière inattendue, de certaines parties qui ne sont pas forcément démocrates, mais pour qui la question des droits reproductifs et de l’accès à l’avortement est importante. D’une certaine manière, l’avortement, c’est une question sur laquelle les républicains perdent à chaque fois qu’ils la posent indépendamment des autres.

L’Ohio est pourtant un ancien bastion de l’industrie américaine, qui avait créé la surprise en 2016 en plébiscitant Donald Trump : est-ce à dire que même dans un État en passe de devenir conservateur, les démocrates peuvent regagner ?

L’Ohio avait voté à 53% pour Donald Trump en 2020. Et là, selon les résultats non-officiels, mais quasiment définitifs, la proposition échoue à 57% : on est donc au-delà de l’électorat habituellement démocrate. En revanche, si les républicains échouent sur la question de l’avortement, il est plus compliqué de dire que cela permet aux démocrates de transformer l’essai. Ils marquent des points indéniablement, ils ont des arguments supplémentaires et gagnent lorsque l’on demande aux électeurs de s’exprimer sur cette question uniquement. Mais elle n’est pas forcément suffisante pour permettre aux démocrates de l’emporter lorsque d’autres sujets sont en jeu. Par exemple, lors d’une élection sénatoriale, d’une élection à la chambre des Représentants ou d’une élection présidentielle, lorsque des électeurs sont questionnés sur « le sujet qui les motivent lorsqu’ils mettent le bulletin de l’urne », pour 10 ou 15% des électeurs, ce sera peut-être l’accès à l’avortement. Mais pour le reste, ce sera avant tout la question économique : l’économie, le pouvoir d’achat, l’inflation.

Pendant des années pourtant, l’arrêt Roe vs Wade servait de motivation à l’électorat républicain ?

Exactement, mais maintenant, on observe la dynamique inverse. Depuis son annulation, c’est un catalyseur des votes en faveur des démocrates, beaucoup plus que pour les républicains. On l’a vu en 2022 : il y a eu plusieurs échéances électorales, des référendums spécifiques ou des questions spécifiques posées lors d’élections générales sur la question de l’avortement et à chaque fois, les républicains ont perdu. Ça a été le cas dans le Kansas, en Californie, dans le Kentucky, dans le Michigan, dans le Montana, dans le Vermont. On peut donc se demander si lors de l’élection de 2024, le fait de mettre au vote au référendum des questions sur l’accès à l’avortement ne permettra pas aux démocrates de mobiliser davantage une partie de l’électorat.

