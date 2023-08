À la Une: l'Équateur sous le choc de l'assassinat de Fernando Villavicencio, candidat à la présidentielle

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

L’émotion est vive en Équateur après l'assassinat de l'un des principaux candidats à la présidentielle. Fernando Villavicencio a été tué par balles mercredi 9 août en marge d’un rassemblement politique à Quito, la capitale. Ce centriste de 59 ans était donné deuxième des sondages. Journaliste de profession, il avait notamment révélé l'existence d'un réseau de corruption impliquant l'ancien président Rafael Correa. Après sa mort, l'état d'urgence a été déclaré. Les autorités ont décidé de maintenir le premier tour au 20 août.

La Hora raconte que le candidat a été « abattu de trois balles dans la tête par des hommes armés […] alors qu'il montait dans un véhicule ». En Équateur, un pays rongé par la violence et le narcotrafic, l'heure est à l'indignation. Trois jours de deuil national ont été décrétés. Dans un éditorial, La Hora pointe qu'en ce 10 août, jour de fête nationale, l'Équateur était censé « célébrer sa bravoure ». Le pays « se réveille finalement dans la consternation et la peur ». Le quotidien dénonce « une escalade irrépressible de la violence ». Et d’ajouter : « il est clair que personne n'est à l'abri lorsqu'une personnalité publique […] est assassinée en plein centre financier de la capitale. » La Hora espère alors que cette « tragédie » servira au moins à « interpeller les acteurs politiques et sociaux » sur l'insécurité.

En plus de l'émotion, des questions émergent également. « Qu'advient-il de la candidature de Fernando Villavicencio après son assassinat ? », s'interroge El Comercio. Le quotidien explique que d'après la loi, si un candidat décède, son parti peut le remplacer par un autre candidat issu de ce même parti. Mais le journal rappelle que des doutes subsistent « quant à la capacité du mouvement Construye à remplacer Fernando Villavicencio ».

À lire aussiÉquateur: l’assassinat de Fernando Villavicencio «s’inscrit dans un continuum de violence»

Les incendies à Hawaï font au moins 36 morts

Au moins 36 personnes sont mortes à Hawaï, aux États-Unis, après des incendies qui ont débuté mardi 8 août. Des milliers d'habitants ont dû être évacués. Deux îles de l'archipel sont toujours en proie aux flammes attisées par les vents violents de l'ouragan Dora, à plusieurs centaines de kilomètres d'Hawaï. La ville de Lahaina a même été quasiment détruite.

Le Washington Post publie sur son site des photos terrifiantes d'un ciel embrasé, tantôt assombri par les fumées noires, tantôt éclairé par les flammes rouge vif. Le quotidien raconte que les habitants de l'île de Maui ont été « pris par surprise ». Il faut dire qu'Hawaï « n'est pas suffisamment préparé aux incendies ». C'est en tout cas le constat des experts cités par le Washington Post. Une spécialiste des incendies explique que « les écosystèmes hawaïens n'ont pas été confrontés à d'importantes menaces d'incendies par le passé », ce qui explique peut-être le manque d'anticipation. Toujours selon la spécialiste, il aurait fallu par exemple « renforcer les habitations pour qu'elles soient plus résistantes aux braises ou encore mieux gérer la croissance des plantes qui alimentent les incendies ».

À lire aussiÉtats-Unis: Hawaï ravagé par les flammes, des dizaines de morts et des milliers d'évacuations

Salvador : un conseiller à la sécurité accusé d’être un agent double

Le président du Salvador Nayib Bukele a annoncé mercredi 9 août l'arrestation d'un conseiller à la sécurité. Alejandro Muyshondt est accusé d'être un agent double depuis 2019. Nayib Bukele le soupçonne d'avoir aidé un ancien président, Mauricio Funes, à empêcher son arrestation.

Nayib Bukele « parle déjà d'Alejandro Muyshondt comme d'un ex-conseiller », relève El Mundo. Selon le président, Alejandro Muyshondt « avait accès à des informations privilégiées en raison de sa position dans le secteur de la sécurité ». La Prensa Gráfica rappelle que le gouvernement du Salvador a engagé une « guerre contre la corruption », il y a deux mois. C'est dans ce contexte que le conseiller aurait alors « divulgué des documents classifiés » au profit de l'ex-chef d'État Mauricio Funes, accusé de corruption, pour l'aider à « échapper à une arrestation ».

À écouter aussiLe Journal d'Haïti du 10 août 2023

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne