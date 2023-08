Équateur: confusion autour de la revendication de l'assassinat d'un candidat à la présidentielle

En Équateur, deux vidéos où des personnes se réclamant du groupe criminel « Los Lobos » (Les Loups, en français) ont été publiés après l'assassinat du candidat à la présidentielle, Fernando Villavicencio. Dans la première, le groupe revendique l'assassinat, tandis que la seconde est un démenti.

Avec notre correspondant à Quito, Éric Samson

Dans une première vidéo, des dizaines de personnes vêtues de noir, cagoulées, armées, faisant avec leur doigts le signe de reconnaissance des Loups, affirment avoir assassiné Fernando Villavicencio. « Nous voulons dire clairement au peuple équatorien que chaque fois que les politiciens corrompus ignorent les promesses qu’ils nous ont faites pour recevoir notre argent, des millions de dollars pour financer leur campagne électorale, ils seront exécutés », explique leur « porte-parole ».

Le message se termine avec des insultes et des menaces contre Jan Topic, un homme d’affaires franco-équatorien, ancien de la Légion étrangère. Le message que le groupe souhaite transmettre est clair. Fernando Villavicencio était corrompu ainsi que Jan Topic.

Une deuxième vidéo émerge

Quelques heures plus tard pourtant, une autre vidéo fait surface. Les hommes présents ne sont ni masqués ni armés et leur message est différent. « Équateur, ne te laisse pas tromper. Nous sommes le groupe de délinquance organisée Les Loups. Nous ne cachons pas la face. Nous condamnons l’assassinat du candidat présidentiel Fernando Villavicencio. La vidéo qui circule sur les réseaux sociaux est totalement fausse ». Le groupe mafieux des Lobos, avec plus de 8 000 hommes en arme, est le deuxième groupe criminel le plus important de l’Équateur.

Une stratégie du chaos est-elle à l’œuvre en Équateur pour saboter ou tenter de saboter la campagne électorale de certains candidats ? Alors que les autorités électorales ont annoncé que les élections ne seront pas annulées, la campagne promet de se terminer comme elle a commencé, dans le chaos le plus total.

