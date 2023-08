À la Une: les États-Unis et les feux qui ravagent Hawaï

Une vue de Lahaina, ville touristique a été détruite par le feu des maisons et des blocs entiers ont été réduits en cendres le 9 août 2023. C’est l'incendie le plus meurtrier aux États-Unis de ces dernières années.

« “Inconsolable” dans l’île de Maui (une des îles de l’archipel), ravagée par le feu », titre en Une le Washington Post, au-dessus d’une photo de la côte et de ses habitations littéralement rasées par les flammes. Çà et là pointent quelques arbres noircis. On en est à 55 morts, écrit un journal local, le Honolulu Star-Advertiser, qui publie de nombreuses photos : des habitants qui fouillent les cendres de leurs maisons, les ruines d’une église méthodiste, réduite à quelques pans de mur, des responsables qui transportent les dons – jouets, médicaments - destinés à la population sinistrée. Les prix ont d’ailleurs été gelés, note le quotidien : ceux de « la nourriture, l’eau, la glace, le carburant, les générateurs, les médicaments, les matériaux de construction ».

Pour autant, « l’effet dévastateur du sinistre sur l’économie pourrait être de longue durée », écrit le Star-Advertiser, avec un « impact majeur sur l’industrie du tourisme – le moteur économique principale de l’État » : destruction des infrastructures, destruction d’hôtels, pertes d’emplois… alors que l’île était déjà en train de se remettre des effets du Covid. Le New York Times note de son côté que si la ville de Lahaina, qui a été détruite par le feu, était un aimant à touristes, « c’était pour ses habitants, particulièrement pour les autochtones hawaïens, un lieu pétri d’histoire ». Une histoire qui remonte à « bien avant l’arrivée des touristes, et bien avant que les États-Unis n’annexent Hawaï dans les années 1890 » : la Baldwin Home, considéré comme la plus vieille maison de Maui, a ainsi été détruite. Elle remontait à 1834-35, et contenait des objets d’époque.

Primaires en Argentine après le meurtre d’une fillette

L’Argentine vote ce week-end pour les primaires qui doivent permettre de désigner les candidats à la présidentielle du mois d’octobre. Et les campagnes des divers candidats ont été suspendues, là ce n’est pas après l’assassinat d’un candidat comme en Équateur, mais après la mort d’une fillette de onze ans, Morena Dominguez, agressée mercredi matin sur le chemin de l’école par des voleurs à moto qui voulaient lui dérober son portable. Ces vols de téléphones portables sont les délits les plus présents dans la vie quotidienne, écrit Pagina 12, qui pour les expliquer parle de « complicité policière et de justice aveugle ».

De fait, estime Clarin,« l’assassinat de Morena rassemble tous les ingrédients de l'échec de l’État : un quartier non protégé, une victime qui n’a aucune possibilité de se défendre et un groupe d’agresseurs qui n’étaient ni enfermés ni surveillés ». Et l’éditorialiste de blâmer le Kirchnerisme, du nom de l’ancien président Nestor Kirchner et de l’actuelle vice-présidente Cristina Kirchner, « qui a dirigé le pays pendant les 16 des 20 dernières années ».

Mais « le gouvernement, comme ça a été le cas pendant toute la campagne électorale (pour les primaires), n’est pas parvenu à se mettre d’accord sur un discours commun », juge Clarin. Selon le ministre de la Sécurité de Buenos Aires, « l’insécurité cessera s’il y a une volonté politique ». L’éditorialiste en déduit que ce n’est pas le cas. Un politologue interrogé par La Gaceta estime de son côté que ce drame pourrait avoir ce dimanche un effet sur les indécis, mais n’est pas convaincu qu’il puisse modifier des tendances déjà définies.

Haïti, deux ans après le séisme

Ce lundi, cela fera deux ans qu’un séisme a dévasté les Nippes, le Sud et la Grand’Anse. Et « la reconstruction n’est pas au rendez-vous », souligne Le Nouvelliste. Alors certes, le journal rapporte que « moins de 25% des fonds disponibles auprès de la Banque Interaméricaine de Développement et la Banque mondiale ont pu être engagés ». Mais, rappelle Frantz Duval dans son éditorial, « ce qui se passe avec le séisme de 2021 s’était déjà produit avec celui de 2010. Haïti, ses gouvernements, sa société civile et sa population sont inaptes à enclencher les mécanismes d’un projet national quand le pays se retrouve devant un défi, des besoins, une catastrophe (…) Alors que l’Organisation des Nations unies s’apprête à se prononcer sur la nécessité d’envoyer de nouvelles forces étrangères en Haïti pour porter assistance aux Haïtiens, il est à craindre », déplore l’éditorialiste, « que l’absence de leadership et de vision nous entraîne dans les mêmes chemins des occasions perdues ».

Funérailles nationales

Enfin, toujours en Haïti, des funérailles nationales vont être organisées pour le président Boniface Alexandre. Décédé la semaine dernière à l’âge de 87 ans, il avait été président entre 2004 et 2006, rappelle Alter Presse. Samedi 12, dimanche 13 et lundi 14 ont été décrétés jours de deuil national.

