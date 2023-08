Équateur: après l'assassinat d'un candidat à la présidentielle, la colère et la peur prédominent

L’assassinat du candidat présidentiel Fernando Villavicencio a bouleversé l’échiquier politique équatorien à dix jours des élections générales. Une enquête est en cours alors que six suspects ont été arrêtés. Mais la violence qui prédomine dans le pays continue d'inquiéter la population.

Avec notre correspondant à Quito, Éric Samson

Le tueur à gages qui a réussi à franchir facilement les trois rideaux de sécurité qui soi-disant protégeaient le candidat de centre-droit de 59 ans, Fernando Villavicencio, ne parlera plus. Blessé lors d’un échange de coups de feu avec les gardes du corps de Villavicencio, il est mort de ses blessures. Il avait été arrêté en juin dernier pour « port d’armes » et était défavorablement connu des services de police.

Après avoir examiné les images vidéo de l’attentat, les plus de soixante douilles retrouvées sur place ainsi qu’une grenade, la police équatorienne a mené une série de perquisitions dans le secteur de Conocoto et au sud de la capitale. Le ministre de l’Intérieur a confirmé l’arrestation de six personnes de nationalité étrangère, il a ensuite précisé qu’elles étaient toutes colombiennes. On ne connaît que leurs prénoms, Andrés, José, Adey, Camilo, Jules et John.

Deux des suspects ont été clairement identifiés sur les images tournées lors de l’attentat. La police a saisi un fusil, une mitraillette, quatre pistolets, trois grenades, des munitions, deux motos et une voiture volée. Les suspects faisaient tous partie d’un groupe criminel organisé, selon les autorités.

Des élections qui seront la « meilleure réponse aux mafias »

Mais les arrestations des suspects n’ont pas calmé la colère de la population. Sur les réseaux sociaux, beaucoup demandent au président Lasso de s’effacer et de laisser la place aux forces armées. Une demande que le ministre de la Défense, le général Luis Lara, a indirectement rejeté jeudi 10 août dans la soirée en conférence de presse.

« Une vague d’indignation et de rage traverse l’Équateur. Il faut comprendre que les mafias ont déclaré la guerre au pays, mais que l’État et les forces armées répondront de la manière la plus ferme. Les citoyens ont la garantie que les militaires équatoriens fourniront toute la sécurité nécessaire à la bonne réalisation des élections du 20 août. Le vote des Équatoriens sera la meilleure réponse aux mafias et à leurs alliés », a ainsi déclaré le ministre.

Continuer de vivre dans un pays gangrené par la violence

Malgré les déclarations martiales du président de la République Guillermo Lasso ou du ministre de la Défense contre la délinquance et les cartels de la drogue, la parole officielle est aujourd’hui dévaluée. Malgré la déclaration de l’état d’urgence dans tout le pays, la mobilisation de l’armée contre les groupes de délinquance organisée, l’assassinat de maires, policiers, politiciens, juges et maintenant d’un candidat présidentiel, sont la preuve tangible d’une spirale de violence hors de contrôle qui déprime la population.

Si un candidat présidentiel est tué malgré la protection officielle, un citoyen « normal » n’a aucune chance d’être protégé. Voilà qui résume le point de vue de nombreux Équatoriens pour qui l’insécurité est le problème numéro un. « Aujourd’hui, on est en danger partout, dans n’importe quelle rue, dans n’importe quelle boutique. Ce n’est pas vivre bien. On compare l’Équateur avec la Colombie de Pablo Escobar et c’est très vrai et douloureux aussi », estime Sophie Beltran, qui est fontionnaire.

Yasmina Hera est une journaliste vénézuélienne qui réside depuis six ans en Équateur. Quelques heures après l’attentat, l’une de ses amies, avocate dans le secteur public, lui a dit qu’elle allait sans doute rester dans le pays, mais envoyer sa fille à l’étranger. Une préoccupation que partage Yasmina: « Si j’ai l’occasion de partir à l’étranger, je le ferai pour mes deux fils, pour leur bien-être, leur sécurité et leur santé mentale. Depuis l’attentat, ils ne veulent pas sortir, ils disent avoir peur et veulent partir, car ils ne voient aucun futur pour eux dans le pays »

Quant à ceux qui n’ont pas d’autre choix que de rester, beaucoup sont en colère contre un État incapable d’assurer leur sécurité. Aujourd’hui, seuls quatre Équatoriens sur dix croient encore aux vertus de la démocratie, selon de récents sondages.

