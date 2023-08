Argentine: l’assassinat d’une petite fille bouleverse le vote des élections primaires

Alors que tous les électeurs sont appelés aux urnes dimanche 13 août pour désigner les candidats à l’élection présidentielle d’octobre, l’assassinat d’une petite fille mercredi 9 août a bouleversé le pays et mis un coup d’arrêt prématuré à la campagne

L'ex-ministre de la Sécurité et pré-candidate à l'élection présidentielle Patricia Bullrich salue ses voisins lors d'une tournée de campagne, à Buenos Aires, Argentine, le 10 juillet 2023.

Avec notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience

Il est environ 7 heures et demie du matin, mercredi 9 août, quand la petite Morena Dominguez, 11 ans, est agressée en pleine rue alors qu’elle se rend à l’école. Deux délinquants à moto la frappent violemment pour lui voler son sac et son téléphone portable avant de prendre la fuite. Transférée à l’hôpital, la fillette succombe à ses blessures quelques heures plus tard.

Alors que la nouvelle de sa mort se propage à toute vitesse, sur les réseaux sociaux, l’indignation et la colère montent. Les chaînes de télévision sont en boucle et montrent des images de manifestants qui se rassemblent devant le commissariat du quartier où le drame a eu lieu. Bientôt, les candidats à la primaire de dimanche réagissent : un à un, ils annulent tous leurs meetings de fin de campagne prévus mercredi et jeudi.

Le ministre de la Sécurité de la Province, Sergio Berni, a assuré à la presse dans l'après-midi que les deux jeunes auteurs présumés de l'agression avaient été arrêtés, et la moto saisie.

L'insécurité, thème important de la campagne

Jusqu’alors relativement éclipsée par une inflation à trois chiffres, le thème de l’insécurité s’impose et monopolise les débats. À quelques jours de primaires où tout le corps électoral est appelé à voter pour désigner les candidats de chaque camp à l’élection présidentielle du 22 octobre, cette nouvelle donne pourrait bénéficier aux figures les plus à droite de l’échiquier politique, et notamment à Javier Milei, candidat antisystème favorable à la libéralisation du port d’arme

Le président sortant Alberto Fernandez (péroniste, centre-gauche) n'est pas candidat à sa succession. Dans le camp de la coalition au pouvoir, le ministre de l'Économie Sergio Massa est quasi-assuré d'être le candidat présidentiel, mais dans l'opposition de droite se jouera un duel indécis entre le maire de Buenos Aires, Horacio Larreta, et la plus droitière Patricia Bullrich, ex-ministre de la Sécurité sous la présidence de Mauricio Macri.

L'insécurité a été un thème dominant de campagne et une forte préoccupation des Argentins selon les sondages, même si paradoxalement le pays a l'un des taux d'homicides les plus bas d'Amérique latine : 4,2 pour 100 000 habitants en 2022, selon des chiffres officiels. Ce chiffre recouvre toutefois de fortes disparités locales, la grande banlieue de Buenos Aires en particulier étant plus affectée par diverses formes de criminalité.

(Et avec AFP)

