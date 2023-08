Jan Topić, candidat aux élections générales équatoriennes: «Les problèmes de l'Équateur ne sont pas récents»

Homme d’affaires, autrefois engagé au sein du 2e régiment étranger parachutiste dans la Légion étrangère, politicien plus récemment, le Franco-équatorien Jan Topić se définit comme un homme qui « aime résoudre des problèmes ». Et il en aura à résoudre s’il est élu président de la République équatorienne lors des élections générales dont le premier tour aura lieu le 20 août prochain. Le candidat qui fait figure de challenger est soutenu par « l'Alliance pour un pays sans peur », composée de trois partis, de droite, du centre et de centre-gauche.

De notre correspondant à Quito,

RFI : Pourquoi avoir décidé de vous engager en politique ?

Jan Topić : Les problèmes de l’Équateur ne sont pas récents. Cela vient de loin, notamment sur le plan de la sécurité, mais ils n’ont jamais été aussi graves qu’aujourd’hui depuis le début de notre République. On n’a jamais eu autant de morts, autant de sang dans les rues, jamais. Moi, j'ai toujours été éloigné de la politique. La politique n’était même pas une option pour moi. Quand le président Guillermo Lasso m’a proposé d’occuper le secrétariat d’État à la sécurité, ce qui finalement ne s’est pas fait, c’était mon contact le plus proche avec la politique. Cela m’a permis de voir comment fonctionne ou plutôt comment l’État ne fonctionne pas. Cela m’a permis de confirmer que ce gouvernement a une capacité très limitée pour résoudre les problèmes, mais c’est quand même ton gouvernement, ton président, ton pays. Et si tu peux aider, tu dois le faire…

Votre autre pays, c’est la France ?

Ma relation avec la France vient de loin. Mon deuxième nom de famille est Féraud, et je dois être la cinquième génération. J’ai vécu six ans en France après mes études de mathématiques et d’économie, après avoir travaillé à Wall Street. J’ai été en Corse à Calvi puis à Nîmes auprès de la Légion étrangère. Je parle français, mais avec un accent horrible. Pour mes années de Légion, on m’a traité de mercenaire. Mais c’est de l’ignorance, ou alors les partis politiques qui s’opposent à moi doivent trouver quelque chose à dire ou à inventer. Les mercenaires font la guerre pour de l’argent. La Légion ne paie pas si mal, mais c’est beaucoup moins que ce que je gagnais dans les affaires. Pareil pour mon séjour en Ukraine. La solde était de 300 à 320 euros par mois donc tu n’y vas pas pour l’argent. Tu y vas par conviction ou pour aider. Quand je suis revenu en Équateur en 2013, je n’ai pas vécu l’époque de Correa, juste la fin. Mais dans tous les villages et les villes où j’allais, les immeubles les plus jolis étaient toujours ceux du gouvernement ou de l’État. Tu sentais qu’il y avait eu de l’argent pour le secteur public, mais pour les maisons des particuliers, les petits commerces, rien n’avait changé depuis mon départ en 2006.

Quels sont les contours de votre projet pour l’Équateur ?

Moi, ma façon de gouverner s’inspirera de Harry Truman, président après la mort de Roosevelt à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il avait un slogan sur son bureau : « Les excuses terminent ici ». Tout dans mon plan de gouvernement pourra être fait par l’exécutif et personne d’autre. Sur le plan de la sécurité, nous serons rapides et concrets. Le Code pénal, par exemple, n’a pas de règlement. Et bien, nous le ferons. Nous instaurerons un véritable contrôle aux frontières ou dans les prisons, la police et les forces armées seront rénovées et nous développerons les activités de renseignement contre les trafiquants. Rien de tout cela ne dépend de l’Assemblée nationale, rien… Nayib Bukele est un bon exemple de ce que l’on peut faire en peu de temps. Lorsqu’il a été élu en 2019 au Salvador, il avait tout contre lui. Il n’avait pas de majorité législative, mais en un an, il a réussi à faire baisser le taux d’homicides de 45%.

Quelles sont vos propositions en matière de sécurité qui pourraient inquiéter les groupes mafieux du pays ?

Il faut s’attaquer aux racines du mal. En Équateur, les assassinats dans la rue, les vols dans les commerces, les extorsions, tout cela a un lien avec le problème central qui est celui du trafic de drogue. Or, la drogue vient du Pérou et de la Colombie. Mais personne n’a réussi à contrôler les frontières. Nous, nous le ferons. L’entreprise de sécurité de ma famille gère deux des sept principaux ports du pays. Dès que nous sommes arrivés, nous avons fait baisser à zéro le taux de contamination des containers par les trafiquants. Comment ? La personne qui contrôlait les gardes de sécurité, nous l’avons installée au Panama pour qu’elle ne soit ni menacée ni soudoyée. Fin du problème. Les ministères de mon gouvernement auront quatre ou cinq projets phares, pas plus, auxquels ils dédieront toute leur énergie pour s’assurer qu’ils soient bien faits.

L’élimination des cartels passe par une lutte féroce contre la corruption ?

À court terme, tout ce que tu peux faire pour diminuer la corruption dans le gouvernement, c’est utiliser la technologie et limiter ses responsabilités. Le gouvernement actuel est au pouvoir depuis deux ans et trois mois et il est toujours incapable de contrôler les prisons. Moi, j’ai proposé d’installer des inhibiteurs de fréquences pour que les narcotrafiquants ne puissent plus communiquer à l’extérieur. Ce n’est pas cher et la technologie existe, mais le gouvernement ne le fait pas parce que les personnes privées de liberté n’en veulent pas. Et le gouvernement a peur des détenus. Ce ne sera pas mon cas. Il y a une sorte de mystique autour des cartels comme quoi, ils sont invincibles, qu’ils ont de l’argent, des armes. Moi, je n’y crois pas. Avec de bons renseignements et une stratégie efficace, on peut attaquer les groupes de délinquance organisée et pas nécessairement avec des balles en leur tirant dessus. Je sais qu’on me prend pour Rambo, mais je suis tout le contraire.

Assassinat du candidat Fernando Villavicencio et menaces de mort contre Jan Topić Né en 1983 dans le port de Guayaquil, en Équateur, Jan Topić s’est spécialisé dans le domaine de la sécurité. Durant la campagne, il a promis une main ferme contre la délinquance. Quelques jours après la réalisation de cette entrevue, Jan Topić a été pris pour cible par une vidéo apparemment truquée où de soi-disant membres du groupe mafieux des Lobos le menaçaient de mort et l’accusaient de corruption. C'est un nouvel épisode d’une campagne électorale chaotique, marquée mercredi dernier par l’assassinat du candidat à la présidentielle Fernando Villavicencio qui lui aussi promettait une main ferme contre les trafiquantes de drogue. Les autres candidats à l'élection présidentielle ont fait part de leur émotion après cet assassinat. Jan Topić, candidat du parti social-chrétien ainsi que Yaku Perez, candidat du parti indigéniste, ont annoncé avoir suspendu leur campagne. Le président équatorien a déclaré l'état d'urgence, affirmant que les militaires seraient mobilisés pour garantir la sécurité. Les autorités équatoriennes ont maintenu le premier tour du scrutin présidentiel au 20 août.

