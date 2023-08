Argentine: colère après la mort d'un militant de gauche arrêté par la police lors d'une manifestation

Émotion et colère en Argentine après le décès d’un homme lors d’une manifestation réprimée par la police à Buenos Aires jeudi. Hier vendredi, à trois jours des primaires de l’élection présidentielle, des milliers de personnes se sont rassemblées dans la capitale argentine à l’appel d’organisations de gauche pour demander justice.

Buenos Aires: «Justice pour Facundo» réclament les manifestants. Facundo Morales, militant de gauche, est mort lors de son arrestation par la police jeudi 10 août dans un contexte de tensions sociale et politique.

Publicité Lire la suite

avec notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience

La colère et les tambours grondent autour de l’Obélisque dans le centre de Buenos Aires, à l’endroit même où Facundo Morales a été arrêté avant de mourir jeudi. Le militant de gauche du groupe Rébellion populaire (MRP) et ex-membre des FARC en Colombie, est mort d’un arrêt cardiaque après avoir été arrêté par la police alors qu’il participait à une manifestation contre l’élection de dimanche lorsque la police est intervenue.

Il a été assassiné, accuse Nilo. Cet ancien exilé de la dictature n’était pas présent jeudi, mais a vu la vidéo de l’arrestation de Morales qui circule sur les réseaux sociaux. « Ils l’ont jeté par terre, et des témoins ont vu un policier s’agenouiller sur son dos et un autre sur son cou. Ils l’ont asphyxié. »

Les autorités de la ville de Buenos Aires assurent que Morales n’a pas été violenté par la police, et que son arrêt cardiaque est lié à des facteurs de risque préexistants.

Dina Sanchez, du Front Populaire Dario Santillan, estime que la répression n’a pas sa place dans le climat social tendu d’une Argentine en crise. « Il y a beaucoup de manifestations, les gens descendent dans la rue car il y a beaucoup de mécontentement, de malaise. Et la réponse de la police, qui devrait protéger la population ne peut pas être la répression. Manifester est un droit constitutionnel »

À lire aussiLe FMI va verser 7,5 milliards de dollars de manière anticipée à l'Argentine

Dina Sanchez en est persuadée : l’ordre de réprimer la manifestation a été donné par le chef du gouvernement de la ville de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta, qui est également candidat aux primaires de l’élection présidentielle qui doivent se tenir dimanche.

Les Argentins votent pour désigner les partis et chefs de file respectifs, qui seront en lice pour la présidentielle du 22 octobre. Le président sortant Alberto Fernandez (péroniste, centre-gauche) n'est pas candidat à sa succession. Dans le camp de la coalition au pouvoir, le ministre de l'Économie, Sergio Massa est quasi-assuré d'être le candidat présidentiel, mais dans l'opposition de droite se jouera un duel indécis entre le maire de Buenos Aires Horacio Rodriguez Larreta, et la plus droitière Patricia Bullrich, ex-ministre de la Sécurité sous la présidence de Mauricio Macri (2015-2019).

À lire aussiArgentine: l’assassinat d’une petite fille bouleverse le vote des élections primaires

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne