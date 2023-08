Brésil: Lula relance son grand programme de travaux dans les infrastructures

Le président brésilien Lula a relancé un vaste programme de grands travaux dans les infrastructures. Un plan aux enjeux économiques, mais aussi politiques.

Avec notre correspondant à Sao Paulo, Martin Bernard

Le PAC, dans le jargon brésilien, cela signifie « plan d’accélération de la croissance ». Ce plan prévoit 1 700 milliards de réals d'investissements publics et privés (près de 317 milliards d'euros) en 4 ans afin de mettre en place une politique de grands travaux dans les transports, l'énergie ou encore le logement dans toutes les régions du pays.

Ces investissements doivent permettre de donner un coup de fouet à l’économie et d’obtenir la croissance nécessaire pour redistribuer les revenus et corriger les inégalités sociales. Une des priorités du plan est de reprendre des chantiers débutés, mais mis à l'arrêt du fait de difficultés financières dues notamment à la récession historique de 2015 et 2016.

« Mon troisième mandat commence aujourd’hui »

Le plus gros volume d'investissement ira au bâtiment (114 milliards d'euros), dont plus de la moitié pour financer les logements sociaux du programme « Minha Casa Minha Vida » (« Ma Maison Ma Vie », en brésilien), un des projets phare des mandats précédents de Lula. Ensuite, 100 milliards d'euros seront investis dans l'énergie et 65 milliards seront dédiés aux routes et transports. L'éducation et la santé sont également concernés, avec des constructions d'écoles et d'hôpitaux.

La première version du PAC avait été lancée par Lula lui-même lors de son premier mandat, il y a 15 ans. Il s’agit véritablement de sa marque déposée. Et politiquement, c’est une vitrine pour renforcer sa popularité dans tout le pays. « Mon troisième mandat commence aujourd’hui », a d'ailleurs dit le chef de l'État lors du lancement du PAC au prestigieux théâtre municipal de Rio. « Notre pays a besoin de crédibilité, de stabilité et de prévisibilité, et ce programme apporte ces trois ingrédients de base », a-t-il ajouté.

