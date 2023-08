Colombie: le père des enfants perdus dans la jungle arrêté après des accusations d’abus

En Colombie, l’histoire autour des quatre enfants sauvés dans la jungle continue de faire du bruit, notamment avec l’arrestation vendredi 11 août du père de deux des quatre enfants, accusé d’abus sexuels sur mineur. Ces soupçons planent depuis plusieurs mois et compliquent désormais la situation familiale des enfants qui sont toujours pris en charge par les services sociaux, et qui sont au cœur d’une dispute entre les grands-parents maternels et le père en question pour leur garde.

Manuel Ranoque, le père de deux des enfants perdus dans la jungle après un crash d'avion, a été accusé par plusieurs proches d'abus sexuels et d'autres mauvais traitements sur les enfants. Ici, lors d'un entretien à Bogota, le 14 juin 2023. © Fernando Vergara / AP

Avec notre correspondante à Medellin, Najet Benrabaa Manuel Ranoque est le père des deux enfants les plus jeunes : Tien Norel et Cristin. Il est accusé d'abus sexuel sur mineur de moins de 14 ans, c'est-à-dire sur Lesly, la sœur aînée qui a guidé ses frères et sœurs durant 40 jours dans la jungle. Après le sauvetage des enfants, ces accusations avaient déjà été faites par le grand-père maternel, Narciso Mucutuy. Il affirmait que le beau-père avait maltraité la mère des enfants à plusieurs reprises et abusé de Lesly. Quelques jours plus tard, c'est le leader de la communauté indigène, dont sont originaires les enfants, qui a réitéré les mêmes accusations. De son côté, Manuel Ranoque avait démenti. Il dénonçait un grand-père « intéressé par l'argent » et demandait aux autorités de le laisser voir les enfants les plus âgés, soit Lesly et Soleiny. Mais, à la sortie de l'hôpital, après leur convalescence, les enfants ont été pris en charge par les services sociaux. Ceux-ci ont entamé une enquête pour clarifier les choses. Il y a quinze jours, l'Institut colombien de protection de la famille (ICBF) a décidé de suspendre l'autorisation de visite de Manuel Ranoque. D'après le journal El Colombiano, des procureurs spécialisés ont eu des contacts ces derniers jours avec les enfants. Et à la suite de leur entrevue, dont le contenu n'a pas été révélé, on a appris l'arrestation du père de deux des enfants vendredi.