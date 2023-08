Equateur: après l'hommage à Fernando Villacencio, l'enquête -et ses ramifications en Colombie- avance

L’Équateur a dit adieu, hier vendredi, à Fernando Villavicencio, candidat présidentiel assassiné mercredi soir à Quito. Malgré quelques disputes familiales entre la femme de Villavicencio et ses frères et sœurs, ses partisans ont finalement pu s’approcher de la dépouille de celui que beaucoup appelaient « président ».

Poing levé, ne cachant pas leurs larmes au moment de déposer quelques fleurs, de nombreux habitants ont défilé devant le cercueil de Fernando Villavicencio, couvert d’un drapeau blanc portant la marque de son mouvement politique Construye (« Construit ») et d’une photo du défunt, rapporte notre correspondant à Quito, Eric Samson.

Comme beaucoup d'Équatoriens, Alfredo Dávalos est encore sous le coup de l'émotion. « Je suis consterné et en état de choc. Je suis en colère, car notre pays a longtemps été considéré comme une île de paix et le gouvernement en a perdu le contrôle ».

Alacop se pronuncia de manera contundente ante los lamentables hechos de violencia política e inseguridad que se viven recientemente en Ecuador. #EcuadorSinViolencia #PazYDemocraciaEcuador#AlacopConEcuador. pic.twitter.com/VoIBlLLLv9 — ALaCoP (@AlacopLatam) August 10, 2023

Dans un pays où l’insécurité est le problème numéro 1 pour près de 88 % de la population, beaucoup ont perdu tout espoir, tout au moins à court terme, comme l’analyste Gustavo Isch. « Je suis convaincu que nous sommes arrivés au point de non-retour. L’Équateur est une narco-démocratie. »

Devant le bâtiment des pompes funèbres, au milieu du trafic, l’une des filles de Fernando Villavicencio, Tamia, a voulu tout de même laisser un message plus positif. « Mon papa s’est levé contre la corruption de tout un pays. Il a été tué car il était seul dans la lutte, mais à vous voir ici aussi nombreux, je me rends compte qu’il était bien accompagné ».

Six Colombiens arrêtés

Six Colombiens ont rapidement été arrêtés après l'attentat. La presse colombienne a dévoilé ce vendredi les profils de ces hommes, relate notre correspondante en Colombie, Najet Benrabaa. Les suspects colombiens se cachaient dans une maison à Quito où les forces de sécurité ont saisi quatre pistolets, un fusil, des munitions et trois grenades, ainsi qu’une voiture et une moto. Les Colombiens sont désormais en détention préventive. Un septième suspect, également colombien, a été tué lors d’un affrontement avec la police la nuit du crime.

D’après le journal colombien El Espectador, parmi les six suspects, deux sont arrivés en Équateur quelques jours avant l’assassinat du candidat. La majorité, 5 sur 6, ont un casier judiciaire en Colombie pour trafic de drogue, homicide, vol, trafic et port d’armes et agression contre un fonctionnaire. Plusieurs d’entre eux sont originaires de la ville de Cali, au sud de la Colombie, à quelques heures de route de la frontière avec l’Équateur.

“La campaña de Fernando Villavicencio, centrada en la lucha contra la corrupción y las mafias, era más que retórica”: Santiago Villa https://t.co/ITwhYPbQCc — El Espectador (@elespectador) August 12, 2023

Les autorités colombiennes et équatoriennes collaborent pour mener à bien l’enquête sur ce crime aux côtés de l’Agence fédérale d’investigation (FBI) des États-Unis, le FBI.

