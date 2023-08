Haïti rend un dernier hommage à la célèbre journaliste Liliane Pierre-Paul

Les funérailles de la célèbre journaliste haïtienne Liliane Pierre-Paul ont eu lieu ce samedi 12 août à Pétion-Ville, banlieue de Port-au-Prince, lors d’une cérémonie œcuménique qui a réuni des personnalités de différents secteurs. Liliane Pierre-Paul est décédée le 31 juillet à l’âge de 70 ans d’une crise cardiaque et son apport au milieu a été unanimement salué.

Avec notre correspondante à Port-au-Prince, Marie André Bélange

Elle a marqué son époque et sa voix a traversé des générations : Liliane Pierre-Paul est un symbole de résistance et de constance après s’être battue pour une presse libre et indépendante. Lili, comme certains Haïtiens l'appellaient, était une journaliste engagée durant près de 50 ans, dénonçant des dérives et des injustices sociales. Son engagement lui a valu la prison et l’exil dans les années 1980 sous la dictature de Jean-Claude Duvalier.

Solineda Vilna fait partie des jeunes journalistes venus lui rendre un dernier hommage : « Je ne fais pas partie de la génération de Liliane, mais Liliane m’interpelle par son combat dans la presse haïtienne et sa contribution à la société. Liliane me pousse à travailler beaucoup en tant que jeune journaliste. »

L’héritage de Liliane Pierre-Paul est inestimable, son parcours est inspirant et son départ laissera un vide immense dans la presse haïtienne, estime le journaliste Lionel Edouard : « Liliane Pierre-Paul, c’est ce qu’on peut appeler un rempart pour les sans voix. Pour le moment, peut-être que certains ne voient pas l’importance de Liliane, mais ils comprendront quand nous aurons un pouvoir autoritaire qui se livre à des dérives et des dictateurs qui accèdent au pouvoir. Nous sentirons le vide laissé par Liliane dans ce pays. »

En prélude aux funérailles de cette grande figure de la presse haïtienne, des cérémonies d’hommage ont été organisées à Port-au-Prince et en région pour saluer le départ inattendu de cette icône de la liberté d’expression en Haïti.

